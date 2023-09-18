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زفة الكوارع مع عمرو خالد تثير السخرية: “تضرع وخشوع في قصر الكبابجي” (فيديو)

عمرو خالد يثير السخرية داخل قصر الكبابجي بزفة الكوارع ضمن العاصمة المصرية القاهرة

كتب باسل سيد
زفة الكوارع مع عمرو خالد تثير السخرية:
زفة الكوارع مع عمرو خالد
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وطن- أثار الداعية المصري عمرو خالد سخرية واسعة في منصات التواصل، بزفة أقيمت له ضمن مطعم “قصر البكابجي Qasr ElKbabgi” في العاصمة المصرية القاهرة.

وأطل الداعية المثير للجدل بفيديو من داخل مطعم ويقوم أحد إدارييه بإلقاء تحية مع عدد من الحضور مع عمرو خالد.

ومن خلف الداعية راح إداري المطعم يردد: “منورنا النهارده بقصر الكبابجي الداعية والإعلامي المعروف دكتور عمرو خالد” ليقوم الحضور بالتصفيق له.

زفة الكوارع مع عمرو خالد

وخلال فيديو زفة الكوارع المثير للسخرية حرص إداري المطعم على ترديد اسم الداعية بما يشبه النثر: “عشان نجمنا اللامع حنعمل حتة كوارع”.

ودارت ضجة كبيرة وتعليقات ساخرة عديدة على المقطع ومنها تعليق إيهاب الصاوي الذي شارك الفيديو عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً) وكتب فيها: “مع كوارع قصر الكبابجي ارتقاءك لربنا في قيام الليل هيبقى أحلى”.

وعلق أحد الرواد: “عمرو كوارع ده أهم حاجه عندوا الشهرة والفلوس مفيش حد هينسى لما طلع من فترة يعلن عن فراخ شركة الوطنية و التعريض اللي كان بيعملوا لبلحه”.

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تعليقات رواد التواصل على زفة الكوارع
تعليقات رواد التواصل على زفة الكوارع

وأضاف: “أما بالنسبه لقيام الليل وأنوا يعرف ربنا دا مش فارق معاه ولو كان فارق معاه كان قال لهم بلاش موسيقى على الأقل في الفيديو وبلاش.. بس أهم حاجه اللقطة”.

تعليقات رواد التواصل الاجتماعي على زفة الكوارع
تعليقات رواد التواصل الاجتماعي على زفة الكوارع

وكتب متابع ثالث على فيديو زفة الكوارع مع عمرو خالد: “زمان أول ظهر كنت بضحك عليه وسبحان الله مكنتش بقبل كلامه ولا أسلوبه ومع شخصيات كتير والله بس الحمد لله الأيام أثبتت إن أنا صح”.

جدل عمرو خالد ونجله

وكان عمرو خالد قد أثار الجدل بصورة مع نجله يوم تخرجه من إحدى الجامعات البريطانية فخرج عن صمته للرّد على حالة الجدل التي تفجّرت منذ يومين عبر مواقع التواصل.

عمرو خالد ونجله في يوم تخرجه
عمرو خالد ونجله في يوم تخرجه

وقال الداعية المصري بينما كان يضمّ ابنه “إنها لحظة من أسعد لحظات حياته، وفرحة لم يختبرها من قبل” ليرد بآيات قرآنية على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وعمرو خالد الداعية الخمسيني من أكثر الدعاة إثارة للجدل في مصر والمنطقة العربية، بنصائحه الغريبة ومواقفه المثيرة للسخرية خاصة في القضايا الحساسة.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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