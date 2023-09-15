قطار التطبيع.. السعودية تبلغ إدارة بايدن “أمرا مهما” وسفير إسرائيل يستفز الفلسطينيين

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وطن- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن السعودية أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن بأن حل القضايا الفلسطينية أمر بالغ الأهمية لأي اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “Pod Save The World”، ونقلته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية: “من الواضح أيضًا مما نسمعه من السعوديين أنه إذا أريد لهذه العملية أن تمضي قدمًا، فإن القضية الفلسطينية ستكون مهمة جدًا أيضًا”.

جاء ذلك في وقت تتحدث فيه إدارة بايدن، علنًا بشكل متزايد عن سعيها للتوصل إلى اتفاق أمني مع المملكة العربية السعودية يتضمن اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

وستأتي مثل هذه الصفقة على رأس اتفاقيات إبراهيم لعام 2020 المدعومة من الولايات المتحدة، والتي وافقت فيها إسرائيل على تعليق ضم مستوطنات الضفة الغربية مقابل صفقات التطبيع مع أربع دول عربية: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.

وقال بلينكن إن التطبيع الإسرائيلي مع العالم العربي وأي من الجهود الجارية لتحسين العلاقات بين إسرائيل وجيرانها لا يمكن أن يكون بديلا عن قيام إسرائيل والفلسطينيين بحل خلافاتهم وتحقيق مستقبل أفضل بكثير للفلسطينيين.

وأضاف: “في رأينا، يجب أن يتضمن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

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فرصة سانحة للصفقة

وقال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هيرزوغ، إنه يعتقد أن هناك فرصة سانحة فيما يتعلق بالصفقة السعودية، وتعهد بأن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لضمان التوصل إلى اتفاق.

وخلال حلقة نقاش لمركز الأبحاث “المجلس الأطلسي” ومقره واشنطن، قال هرتسوغ إنه يأمل أن يغتنم الفلسطينيون الفرصة للانضمام إلى العملية، بدلا من معارضتها، كما فعلوا في اتفاقيات أبراهام.

وأضاف: “كنت آمل عندما توصلنا إلى اتفاقات إبراهيم أن يدرك الفلسطينيون أن هذا سيفيدهم أيضًا. بدلا من ذلك، اختاروا معارضتها ومحاربتها”.

وتكهن بأن الفلسطينيين قد لا يكون لديهم خيار كبير هنا، نظرا لأنه سيكون من الصعب عليهم الوقوف ضد المملكة العربية السعودية.

وقال هرتزوغ: “إذا مضينا قدماً مع السعودية، فسيكون من الصعب للغاية على الفلسطينيين مواجهة السعودية”.

وتابع: “هناك فرصة وآمل أن يتوصلوا إلى نتيجة، وأنهم بدلا من محاولة عرقلة المد، سينضمون، وفي نهاية المطاف أعتقد أن هذا مهم”.

مطلب فلسطيني في الصفقة

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي إن الفلسطينيين تحدثوا مع الولايات المتحدة والسعوديين والإسرائيليين حول عنصر فلسطيني مهم في الصفقة.

وقال إن إسرائيل تفضل القيام بلفتات للفلسطينيين كجزء من هذه الصفقة طالما أنها لا تضر بأمن إسرائيل، وأشار إلى أنه مع ذلك، سعت السلطة الفلسطينية إلى الحصول على تنازلات لن تتمكن الحكومة الإسرائيلية في تشكيلتها الحالية من الوفاء بها، مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ضجة في معسكر اليمين المتطرف

وأثار قرار إسرائيل بالسماح بنقل حوالي ثماني مركبات مدرعة إلى أمن السلطة الفلسطينية عبر معبر اللنبي الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي على الحدود الأردنية، ضجة سياسية بين أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف.

وكان السياسيون اليمينيون المتطرفون قلقين بشكل خاص بشأن تقرير لإذاعة الجيش أفاد بأن مخبأ يضم 1500 سلاح، معظمها بنادق، تم نقله أيضًا إلى السلطة الفلسطينية عبر الأردن من قاعدة عسكرية أمريكية. ونفت إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية نقل الأسلحة.

وحتى أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، رفضوا فكرة ربط السياسة الخارجية الإسرائيلية بمعاملتها للفلسطينيين.

إسرائيل تقول إنها لن تخضع لإملاءات

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين لنظيرته النرويجية أنيكن هويتفيلدت، خلال اجتماعهما، إن إسرائيل لن تخضع لإملاءات خارجية بشأن قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق قوله.

وأضاف: “سنعمل على توسيع الاتفاقات الإبراهيمية”، موضحاً أن الدول والكيانات التي لن تشارك في توسيع وتعميق دائرة السلام والتطبيع، ستتخلف ببساطة عن الركب وتصبح غير ذات أهمية، على حد تعبيره.