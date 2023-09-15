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زلزال المغرب.. فيديو مؤثر لمسن يرفع الأذان في قرية تهدّم مسجدها وغادرها كل سكانها

تعرض المغرب لزلزال أسفر عن مقتل 2946 وإصابة 5674 آخرين

كتب خالد السعدي
زلزال المغرب.. فيديو مؤثر لمسن يرفع الأذان في قرية تهدّم مسجدها وغادرها كل سكانها
مسن يرفع الأذان في قرية تهدّم مسجدها
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وطن- انتشر مقطع فيديو، وُصف بـ”المؤثر”، يُوثق قيام مسن مغربي برفع الأذان، في لا يسكنها أحدٌ جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.

وبثت قناة “الجزيرة“، عبر حسابها على موقع “إكس”، مقطع الفيديو الذي أظهر المسن وهو يرفع الأذان، بعدما هدم الزلزال مسجد قرية تنيسكت ونزوح جميع سكانها إلى منطقة آمنة.

ضحايا زلزال المغرب

وتعرض المغرب لزلزال مدمر ضرب منطقة أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة ومراكش، وأسفر وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الداخلية المغربية، عن مقتل 2946 وإصابة 5674 آخرين.

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وفي إطار التعامل مع الكارثة، أقر الديوان الملكي في المغرب تفعيل خطة فورية لإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال، فيما قدّر عدد المباني المتضررة بنحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا.

وشهد اجتماع عمل حكومي، أشرف عليه الملك محمد السادس، إقرار خطة إيواء مؤقت في هذه المناطق تأخذ بالحسبان تحديات كثيرة بينها الأمطار وتراجع درجات الحرارة.

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انهيار المباني جراء زلزال المغرب

وقررت السلطات كذلك، صرف مساعدات مالية مباشرة لتسريع أعمال البناء أو إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا، فيما طالب الملك باستجابة سريعة وقوية تحترم كرامة السكان.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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