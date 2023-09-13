لماذا امتدح الرئيس بوتين وقبله ميدفيديف الأمريكي إيلون ماسك ووصفوه بالمتميز؟ (فيديو)

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وطن – بعد مديح غريب من نوعه وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء وقبله الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ووصفه بالشخص المتميز دارت تساؤلات عن أسباب هذا المديح الغريب من نوعه لشخصية أمريكية.

وجاء مديح بوتين لإيلون ماسك حين تم سؤاله في مؤتمر صحفي عن نجاح سبيس أكس التابعة لماسك في إطلاق صواريخ في الفضاء.

وأجاب الرئيس الروسي عن ذلك التساؤل: “في ما يتعلق بالأعمال التجارية الخاصة وإيلون ماسك… فهو بلا شك شخص متميز. يجب الاعتراف بهذا”.

مديح ديمتري ميدفيديف

ووفق ما رصدته (وطن) من التلغراف امتدح الرئيس بوتين رجل الأعمال الأمريكي قائلاً: “أعتقد أنه (إيلون ماسك) معترف به في جميع أنحاء العالم .. إنه رجل أعمال نشط وموهوب ويحقق نجاحات كبيرة، منها نجاحات بدعم من الدولة الأميركية”.

وقبل مديح الرئيس الروسي الحالي لصاحب منصة “إكس” كان نظيره السابق ديمتري ميدفيديف قد أشاد بماسك في وقت سابق من الشهر الجاري أيلول/سبتمبر 2023.

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وعبر تغريدة له في منصة إكس وصف ميدفيديف إيلون ماسك بأنه “آخر عقل حكيم في أمريكا الشمالية”.

لماذا امتدح بوتين إيلون ماسك؟

وجاءت إشادة بوتين العلنية بماسك بعد إعلان الأخير العام الماضي رفضه طلب أوكرانيا تفعيل خدمات شبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك في مدينة سيفاستوبول الساحلية ضمن شبه جزيرة القرم.

وعلل إيلون ماسك رفضه طلب أوكرانيا بأنه يخشى التورط في عمل حربي كبير والمساعدة في هجوم على الأسطول الروسي.

وقوبل ذلك بانتقادات حادة من سياسيين أوكرانيين مقابل مديح روسي لافت من كبار المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن موسكو تعتزم الاستمرار في برنامجها الفضائي على الرغم من فشل مهمة الوصول إلى القمر الشهر الماضي.

وخلال الأشهر الماضية أطلقت شركة سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك الآلاف من الأقمار الاصطناعية في إطار مشروع ستارلينك.

وتهدف الخطوة إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة من الفضاء، تصل إلى المناطق النائية على الأرض.

لكن المشروع يستهدف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.

لكن ماسك يواجه انتقادات لاذعة بسبب سياسته على منصة إكس التي يسمح بها للروس بنشر خطاب الكراهية وفق العديد من الشهادات حول ذلك.