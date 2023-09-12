اتهام خطير وعقوبة قاسية بانتظاره.. الفرنسي “بول بوغبا” يكشف سبب إسلامه (فيديو)

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وطن- خرج نجم كرة القدم الفرنسي ونادي يوفنتوس الإيطالي “بول بوغبا” بتصريحات عن سبب إسلامه وفق مقابلة متلفزة فيما تنتظره عقوبة قاسية في حال ثبتت تهمة موجهة بحقه تتعلق بمسيرته في دوري إيطاليا لكرة القدم.

وضمن لقاء له مع قناة “الجزيرة جنريشن سبورت” تحدث بوغبا عن تغييرات هائلة في شخصيته بعد اعتناقه للدين الإسلامي لافتاً إلى أنه فكر اعتزال كرة القدم القاسية والجماهير التي لا ترحم وفق وصفه.

بول بوغبا يكشف سبب إسلامه

وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت الاثنين 11 أيلول/سبتمبر الدولي الفرنسي بول بوغبا -بشكل مؤقت- عقب سقوطه في اختبار للمنشطات.

وذكر وكيل النجم الرياضي بأن هناك تحليلاً مضاداً تنتظر نتائجه قبل صدور أي قرار يدين بوغبا بعد اختبار إيجابي ثبت فيه تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وجاءت تلك الأنباء في الوقت الذي بثت قناة الجزيرة جنريشن سبورت اللقاء اللافت مع النجم الفرنسي تحدث فيه عن ما غيره الإسلام بحياته وأن أصدقاءه المسلمون هم سبب اعتناق الدين حيث أعجب بأخلاقهم ونمط حياتهم وشعائرهم الروحانية.

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وأوضح بول بوغبا عن أصدقائه: “صليت مرة واحدة وقلبي ذاب خلالها وكأن جسدي وجد مكانه وقلت في نفسي إنه ديني وصلت إلى هذه القناعة بعد جلسات عديدة مع أصدقائي المسلمين”.

وتابع النجم الفرنسي: “بمجرد طاعاتي لله فأنا دائما رابح، وكانت حياتي قبل الإسلام كلها كرة القدم، وتغيرت مفاهيمي للربح والخسارة” وفق قوله.

عقوبة قاسية تنتظر بوغبا

وحسبما نقلته جريدة milliyet وترجمه وطن فإنه في حالة إدانة اللاعب الفرنسي في نادي يوفنتوس الإيطالي فمن الممكن أن يتم إيقافه لمدة تتراوح بين 2 و4 سنوات.

وذكر نادي يوفنتوس أن “بوغبا تلقى في 11 سبتمبر/أيلول 2023 أمر إيقاف احتياطي من محكمة مكافحة المنشطات بعد نتائج الاختبارات التي كانت إيجابية”.

وينتظر النجم الفرنسي نتيجة التحليل الثاني الذي يجريه فيما يشبه الطعن على النتيجة الأولى في خطوة للتأكد قبل اتخاذ القرار النهائي.