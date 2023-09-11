الإثنين, سبتمبر 11, 2023
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رياضة

إيقاف بول بوغبا عن اللعب مع يوفنتوس لهذا السبب

هيئة مكافحة المنشطات الإيطالية تقرر إيقاف الفرنسي بوغبا عن ممارسة اللعب بشكل مؤقت مع يوفنتوس بسبب تهمة التعاطي

كتب فارس أبو شيحة
بول بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا
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وطن- أعلنت المحكمة الإيطالية الوطنية لمكافحة المنشطات، الاثنين، عن إيقاف بول بوغبا الفرنسي لاعب وسط نادي يوفنتوس، عن ممارسة اللعب مع الفريق الإيطالي بشكل مؤقت، عقب سقوطه في اختبار المنشطات.

وأكدت هيئة مكافحة المنشطات في إيطاليا، بأن اللاعب الفرنسي بول بوغبا موقوف عن اللعب مع نادي يوفنتوس بشكل مؤقت، بسبب تهمة تعاطي المنشطات.

إيقاف بول بوغبا مع يوفنتوس

وأظهرت عينة نتيجة اختبار النجم الفرنسي بول بوغبا بالإيجابية، كما وثبت تناول اللاعب هرمون التستوستيرون المحظور، خلال اختبار عشوائي بعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز في ال20 من شهر أغسطس/ آب الماضي.

 

اللاعب بوغبا
بول بوغبا لاعب يوفنتوس

وقال نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة x، جاء فيه: ” يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم، أن اللاعب بول بوغبا تلقى في ال11 من شهر سبتمبر الجاري، أمر إيقاف احتياطي من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات “.

وتابع بيان النادي، ” قرار إيقاف بوغبا جاء بعد صدور نتائج الاختبارات التي أجريت في ال20 من شهر أغسطس/ آب الماضي”.

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يوفنتوس وإيقاف بول بوغبا
بيان نادي يوفنتوس بشأن إيقاف بوغبا بتهمة تعاطي المنشطات

عقوبة إيقاف بول بوغبا

وفي حال أثبت صحة تعاطي النجم الفرنسي بوغبا لاعب وسط فريق السيدة العجوز الإيطالي، لهرمون التستوستيرون المحظورة وفق لوائح وأنظمة كرة القدم، فمن المتوقع أن يتعرض اللاعب للإيقاف عن ممارسة لعب كرة القدم لمدة تتراوح من عامين وحتى 4 أعوام.

بول بوغبا ويوفنتوس
الفرنسي بول بوغبا وتهمة تعاطي المنشطات

وكان الفرنسي بول بوغبا صاحب ال30 عاماً، قد عاد إلى صفوف نادي يوفنتوس في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويرتبط بوغبا بعقد ساري المفعول مع نادي يوفنتوس (السيدة العجوز) حتى يونيو/ حزيران عام 2026 براتب سنوي يقدر ب8 ملايين يورو. وفق ما ذكرته التقارير الصحفية الإيطالية.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل

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