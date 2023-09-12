الثلاثاء, سبتمبر 12, 2023
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الهدهد

“الشعب السعودي لن يطبع”.. سعوديون يرفضون توجهات بن سلمان للتطبيع مع إسرائيل

رفض سعوديون خطوة زيارة الوفد الإسرائيلي إلى بلادهم للمشاركة في مؤتمر عالمي أعلنت عنه قبل أيام وسائل إعلام عبرية

كتب باسل سيد
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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وطن- دشن نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان “الشعب السعودي لن يطبع” رداً على زيارة الوفد الإسرائيلي إلى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في مؤتمر عالمي على أراضيها.

وانتشرت صور عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل أظهرت وفداً إسرائيلياً رسمياً رفيع المستوى، وهو يصل الى العاصمة السعودية الرياض الأحد الماضي.

وجاءت تلك الزيارة للمشاركة في أعمال الدورة الـ45 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والتي تستمر حتى 25 أيلول/سبتمبر الجاري.

ووفق تقارير إسرائيلية فإن الوفد الإسرائيلي ضم ممثلين عن وزارة الخارجية، في ظل غياب وزير الخارجية، إيلي كوهين، ووزير التعليم، يوآف كيش حيث يماطل الجانب السعودي في “إصدار تأشيرات دخول لهما”.

وجاءت الزيارة وسط تكهنات بالتطبيع الرسمي بين السعودية وإسرائيل ودفع ذلك مغردين عبر المنصات للتعبير عن رفضهم للخطوة وأكدوا أن الشعب السعودي لا يقبل بمثل تلك الخطوة.

“الشعب السعودي لن يطبع”

وتباينت ردود وتعليقات السعوديين على بوادر تطبيع بلادهم مع الكيان الإسرائيلي معبرين عن رفضهم لهذه الخطوة من خلال الوسم المتداول “الشعب السعودي لن يطبع”.

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وعلق حساب باسم “نحو الحرية”:”نحن ننادي بحماية سمعة بلاد الحرمين من التلوث بالخيانة، أما فلسطين ففيها رجال والله لن يتركوا شبرأ من أرضهم لو طبع ألف خائن كمحمد بن سلمان!”.

وعبر المؤثر السعودي “تركي الشلهوب” عن اعتقاده بأن المخيف في تطبيع المتصهــين ابن سلمان-حسب وصفه- انه ليس تطبيعًا سياسيًا فحسب، بل هو تطبيع ديني أيضًا” وأضاف :”هذا المتصهــين سمح للحاخامات اليهود بممارسة طقوسهم في أطهر بقعة على وجه الأرض”.

وعقب فادي :”الكارثة أن الأنظمة تسعى لتضمن بقائها وليس لتضمن مصالح شعوبها أو رغبات شعوبها، المسافة هائلة بينها وبين شعوبها وهذا نذير خطير جداً ويهدد بقاء الدول… الهوة مخيفة وتحالف الأنظمة مع بعضها لايستطيع التماسك لأنه يعتمد على المصلحة وهي ليست ثابتة”.

تعليق الناشط فادي بأن الأنظمة تسعى لتضمن بقائها وليس لتضمن مصالح شعوبها
تعليق الناشط فادي بأن الأنظمة تسعى لتضمن بقائها وليس لتضمن مصالح شعوبها

أما الداعية الناجي من سجون بن سلمان عماد المبيض فرأى أن تصدر وسم الشعب السعودي لن يطبع يدل على وعي المجتمع ويقظته وخيبة من يريد خلاف ذلك”.

وأضاف المبيض: “بوركتم وبوركت أيمانكم، وشكر الله لكم وقوفكم مع الحق وعدم خيانتكم لقضية الأمة الكبرى”.

“يد النظام السعودي تتدنس بمصافحة شبيهه”

ونشر الدكتور “عبد الله العودة” الأمين العام لحزب التجمع السعودي منشور عبر صفحته الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاَ) صورة للترند “الشعب السعودي لن يطبع” وعلَّق قائلاً :” ترند رقم ٢ في السعودية “الشعب السعودي لن يطبع والذباب يحاول اسقاطه”.

نشر الدكتور عبد الله العودة صورة للترند الشعب السعودي لن يطبع
نشر الدكتور عبد الله العودة صورة للترند الشعب السعودي لن يطبع

وعلق “ناصر بن عوض القرني”:”ستتلوث يد النظام بالتطبيع ، ستتلوث كما تلوثت بقتل المواطنين ، مزاحمة المواطن في رزقه ” وأضاف أن هذا النظام سيزج بكل المصلحين في السجون ، ويقوم بتهجير المواطنين قسراً وتعذيب النساء والتحرش بهم في المعتقلات ، مضيفاً :”وستتلوث يد هذا النظام وتتدنس بمصافحة شبيهه أما الشعب سيبقى عقبة” .

تعليق ناصر بن عوض القرني حول قضية التطبيع بين السعودية وإسرائيل
تعليق ناصر بن عوض القرني حول قضية التطبيع بين السعودية وإسرائيل

وتمارس الولايات المتحدة على السعودية ضغوطاً للتوقيع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، وترى واشنطن أن هذه الخطوة ستكون مكسبا دبلوماسيا كبيرا لها، في حين كانت الرياض سابقاً تردد بأن موافقتها على التطبيع مرتبطة بإقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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