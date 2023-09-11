منتخب كرواتيا يتجاوز أرمينيا بفوزٍ صعب في تصفيات أمم أوروبا 2024 (فيديو)

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وطن- تمكن منتخب كرواتيا من تحقيق الفوز الصعب على منافسه أرمينيا، الاثنين، بهدف نظيف دون رد، في تصفيات أمم أوروبا 2023 لدور المجموعات.

وسجل هدف كرواتيا الوحيد في المباراة داخل مرمى منافسه أرمينيا، اللاعب أندري كراماريتش في الدقيقة ال13.

مباراة منتخب كرواتيا ضد أرمينيا

وكان منتخب كرواتيا الأكثر تسديداً على شباك مرمى شباك أرمينيا طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 26 تسديدة، فيما وصلت عدد تسديدات الأخير إلى 6 تسديدات فقط.

كما واستحوذت كرواتيا على الكرة بنسبة 68%، فيما وصل استحواذ منتخب أرمينيا على الكرة بنسبة 23% في المباراة.

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد أرمينيا

ولعب المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة أمام أرمينيا، بتشكيلة أساسية في تصفيات أمم أوروبا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

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دفاع كرواتيا: ستانيشيتش، سوتالو، جفارديول، باريسيتش.

خط الوسط: لوكا مودريتش، بروزوفيتش، لوكا إيفانوشتس.

كما وفي مركز الهجوم: بيريشيتش، أندري كراماريتش، برونو بيتكوفيتش.

ترتيب منتخب كرواتيا في تصفيات أمم أوروبا 2024

ويعتلي منتخب كرواتيا صدارة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات أمم أوروبا 2024، مع نهاية الجولة السادسة برصيد 10 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف تركيا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء في المركزين الثالث والرابع بنفس النقاط منتخبي أرمينيا وويلز برصيد 7 نقاط، وفي أدنى الترتيب حل منتخب لاتفيا بدون أي من النقاط.