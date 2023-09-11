إقالة مدرب منتخب ألمانيا هانزي فليك بعد الخسارة المذلة أمام اليابان

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وطن- قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأحد، إقالة المدرب هانزي فليك من منصبه، بعد الخسارة المذلة في المباراة الودية الماضية أمام اليابان برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، على أرض ملعب ( فولكسفاغن أرينا).

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إقالة المدرب هانزي فليك، بعد تعرض المكاكين المعطلة للخسارة للمرة الرابعة في أخر خمس مباريات، تحت قيادة المدرب فليك، بعد تعيينه في صيف 2021. خلفاً للمدرب ليواكيم لوف.

إقالة هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا

ويعد مدرب منتخب ألمانيا هانزي فليك، أول مدرب تتم إقالته منذ تولي تدريب مكاكين ألمانيا. عقب استحداث هذا المنصب عام 1962، أي أن جميع المدربين السابقين قدموا استقالتهم أو حتى انتهت عقودهم من هذه المهمة.

كما وسيتولى المدرب رودي فولر مهمة تدريب منتخب ألمانيا. (المكاكين)، المدير الرياضي في الاتحاد الألماني لكرة القدم ومدرب المكاكين سابقاً، حيث نجح في قيادة المنتخب إلى نهائي نسخة مونديال كأس العالم 2002. لتولي هذا المنصب بشكل مؤقت.

وكان منتخب ألمانيا قد تلقى الخسارة في المباراة الودية الماضية. أمام اليابان (السامواري)، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، وهي الخسارة الثانية التي تتلقاها المكاكين بعد مونديال كأس العالم قطر 2022 الماضية.

بطولة اليورو 2024

وسيلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الودية القادمة الصعبة. أمام منتخب فرنسا وصيف نسخة كأس العالم الماضية، الثلاثاء، على ميدان ملعب (سيغنال بارك).

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وتستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا (اليورو) 2024، خلال الفترة ما بين 14 يونيو/ حزيران وال14 من شهر يوليو/ تموز العام المقبل.