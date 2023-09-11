إعلام فرنسي يسخر من رد فعل محمد السادس على الزلزال.. شمبانيا وتشبث بكرسي العرش (شاهد)

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وطن- سخرت صحيفة “liberationfr” الفرنسية الوسعة الانتشار من موقف العاهل المغربي محمد السادس المتراخي في ردة فعله تجاه الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2100 شخص حتى الآن.

ونشرت الصحيفة رسما كاريكاتوريا ساخرا من الملك محمد السادس وردة فعله، حيث أظهرته جالسا على كرسي العرش ومتبثا به، ومحمولا على أيدي ضحايا الزلزال الذين تدمرت بيوتهم فوق رؤوسهم.

وعنونت الصحيفة الرسم الكاريكاتوري بالقول: “اهتزت الأرض في المغرب” ليرد الملك محمد السادس قائلا: “عن نفسي، لم أشعر بأي شيء”.

صحيفة لوموند آفريك تسخر مجددا من محمد السادس

كما واصلت صحيفة “لوموند آفريك” الناطقة بالفرنسية السخرية من محمد السادس وردة فعله، مشيرة إلى تواجده الأخير في باريس وقت حدوث الزلزال.

وأظهر الرسم محمد السادس في قصره والمشوبات الكحولية بجانبه وهو يستمع لخادمه وهو يخبره: “يا صاحب الجلالة، تعرضت المملكة لزلزال خطير.”

ليرد محمد السادس عليه قائلا: “أوه نعم لم ألاحظ أي شيء.”

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بطء الرد الحكومي يزعج المغاربة

وكان رد الفعل الحكومي المتباطئ في الاستجابة للنداءات في العديد من المناطق التي أصابها الزلزال قد أثار موجة استياء عارمة من قبل المغاربة.

وظل الأمر كذلك حتى ظهور الملك محمد السادس أثناء عقده اجتماع أزمة مع الحكومة ومسؤولي العمل التنفيذي للتباحث حول مواجهة الكارثة.

وظهر الملك محمد السادس مساء السبت بشكل مفاجىء بعد عودته فجر السبت للمغرب قادما من باريس التي وصلها قبل أيام قليلة دون إعلان رسمي عن سبب الزيارة.

محمد السادس تواجد في باريس للعلاج

وفي هذا السياق، قالت إذاعة “RTL” الفرنسية أنه خلال الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، برز غياب ملك المغرب بشكل واضح قبل أن يظهر يوم السبت 9 سبتمبر خلال اجتماع عمل بالرباط.

وبحسب معلومات نقلتها الإذاعة عن صحيفة “لوباريزيان”، فإن محمد السادس كان في فرنسا، حيث لم يقم بزيارتها منذ يونيو 2022، وقت وقوع هذه الكارثة.

ولفتت إلى أنه وصل إلى هناك في الأول من سبتمبر/أيلول لأسباب طبية، حيث يعاني من مرض مناعي يهدد القلب وهو مرض الساركويد.

محمد السادس يرفض الرد على اتصال إيمانويل ماكرون

يشار إلى أن هذه السخرية من العاهل المغربي من قبل الإعلام الفرنسي جاءت بالتزامن مع ما كشفته مصادر مطلعة بأن الملك محمد السادس رفض الرد على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اتصال أجراه الاخير بهدف تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وبحسب ما ورد، فقد طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحديث مع ملك المغرب محمد السادس، وهو على متن طائرة كانت تنقله إلى قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

لكن العاهل المغربي رفض استقبال المُكالمة، ودفع ذلك ماكرون للنشر على حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) رسالة تضامن مع المغرب، وفقا لما ذكرته صحيفة “الصحيفة” المغربية.

وزيرة فرنسية تنفي

وتعليقا على ما أشيع، نفت كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية صحة ما تم تداوله، مؤكدة على أنه حينما اتصل “ماكرون” بالملك محمد السادس “كان في وقت يعقد فيه اجتماع الأزمة في القصر الملكي، ولاحقا تمكنا، كما قال بنفسه، من تبادل الرسائل بشكل طبيعي”.