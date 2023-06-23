بشرى طبية سارة لـ محمد السادس الذي يعاني من مرض الساركويد!

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وطن- لا تزال صحة العاهل المغربي، محمد السادس، موضع اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية، حيث يعاني من مضاعفات مرض “الساركويد” الذي أنهك جسده.

وتحت عنوان:” بشرى سارة لمحمد السادس الذي يعاني من مرض الساركويد”، نشر موقع “أفريك” تقريرا جديدا تناول الوضع الصحي للعاهل المغربي، موضحا أنه يمكنه أن يتعافى من هذا المرض المناعي الذي أصابه.

وقال الموقع إن الخبراء والاطباء يلاحظون أن الساركويد مرض مناعي ذاتي غير شائع، حيث يظهر في أكثر من 90٪ من الحالات المصابة مشاكل حادة في الرئة.

وبحسب الموقع، يتميز هذا المرض الذي يتسبب في فشل الجهاز المناعي ، بتكوين مجموعات من الخلايا تسمى “الورم الحبيبي”، حيث تلعب هذه الخلايا دورًا في التهاب أجزاء معينة من جسم المريض.

الساركويد من الأمراض النادرة

ولاحظ الأطباء أن هذه الحبيبات تتشكل بشكل رئيسي في الرئتين، كما أنها تؤثر على أجزاء أخرى في الجسم مثل المفاصل والجلد والقلب والعينين والكلى والجهاز العصبي.

ولفت الموقع نقلا عن الخبراء، إلى أن الساركويد يندرج تحت فئة الأمراض النادرة، ويختلف انتشاره بشكل كبير من بلد إلى آخر، حيث يمكن أن يظهر حالة واحدة من كل 5000 شخص في بلد ما، أو حالة احدة من كل 20000 شخص ف بلد آخر.

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وأكد الخبراء على أن تسعة من كل عشر حالات مصابة بالساركويد تتأثر الرئتان بالمرض، ومع ذلك ، فإن ثلث المصابين فقط يعانون من أعراض مثل السعال الجاف المستمر وضيق التنفس وانزعاج الصدر أو الألم، في حين انه نادرًا ما يتم اكتشاف إصابة القلب أثناء المتابعة الطبية لأنه نادرا ما يسبب الأعراض.

المرض يشفى من تلقاء نفسه

لفت الموقع انه في حالة مثل حالة محمد السادس، تتمثل المظاهر المحتملة للمرض في خفقان القلب ، واضطراب ضربات القلب ، وألم في الصدر ، وضيق في التنفس ، وتوعك عام، كما يحدث أيضًا أن يعاني من وذمة في الأطراف السفلية، حيث تشير العمليات المختلفة التي خضع لها محمد السادس إلى أن الملك المغربي يعاني من هذا الشكل الأخير .

ومع العلم أن الساركويد يمكن أن يستمر أحيانًا من 5 إلى 15 عامًا، وبشكل استثنائي ، أكثر من 15 عامًا، يلاحظ المتخصصون أيضًا أن الساركويد يختفي تلقائيًا في نصف الحالات في أقل من 3 سنوات وحتى بدون علاج.

واعتبر الموقع أن هذا الامر يمثل بشرى طيبة لملك المغرب، منوها أنه يمكن لأقاربه وأبناء وطنه أن يظلوا على أمل رؤية الملك في يوم من الأيام وقد شفي تمامًا من المرض الذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الموت المفاجئ.

تغيير يرفض القصر تفسيره

تجدر الإشارة إلى أن ملك المغرب محمد السادس يعاني من تناقص وزن متواصل، حيث أثار ظهوره إلى جانب اللاعبين المغاربة وأمهاتهم خلال حفل استقبال أقيم في قصره ، عقب الأداء الرائع لأسود الأطلس في مونديال قطر 2022 القلق، وبدا محمد السادس متحولًا تمامًا ، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل بشكل كبير.

وبعد أسابيع قليلة ، ظهر الملك العلوي الثالث والعشرون من جديد، كان ذلك خلال افتتاح أول مصنع مغربي للسيارات 100بنسبة 100%، وفي هذا اليوم ، أصبح محمد السادس الذي فقد الكثير من وزنه مثار دهشة الجميع، وهو تغيير يحرص القصر حتى الآن على عدم شرحه وتوضحه.