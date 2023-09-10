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الهدهد

“الفضاء المغلق”.. تحقيق تامر المسحال تسبب بفضيحة لفيسبوك فأغلقوا حسابه

كتب محمد أمين ميرة
الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال
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وطن- أغلقت منصة “فيسبوك” حساب تامر المسحال الإعلامي الفلسطيني الشهير في قناة “الجزيرة” القطرية ومقدم برنامج “ما خفي أعظم”، دون سابق إنذار وهو الغلق الذي جاء بعد ساعات من نشره تحقيق تحت عنوان “الفضاء المعلق” تضمن اعترافات مثيرة.

وشارك حساب قناة “الجزيرة” على انستغرام صورة للصحفي الفلسطيني، موضحة أن إغلاق حساب المسحال، جاء بعد 24 ساعة من بث تحقيق “الفضاء المعلق” الذي عرض اعترافات مثيرة لمسؤول أمني إسرائيلي.

وعرض التحقيق اعترافات مسؤول أمني إسرائيلي عن علاقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع فيسبوك لإزالة المحتوى المناهض لإسرائيل واستهداف المحتوى العربي والفلسطيني.

فيسبوك تغلق حساب مقدم برنامج ما خفي أعظم على شاشة الجزيرة للزميل تامر المسحال
فيسبوك تغلق حساب مقدم برنامج ما خفي أعظم على شاشة الجزيرة للزميل تامر المسحال

تحيز فيسبوك ضد إعلامي فلسطيني

وأقر حقوقيون ومسؤولون سابقون في فيسبوك، باستهداف المحتوى العربي والفلسطيني مثل حذف خبر وصور شهداء في مدينة نابلس سقطوا جراء عملية إسرائيلية.

وتم حذف المنشور على الفور من صفحات عربية تم إبلاغها بإنذار بحجبها نهائياً، بينما في صفحات عبرية تم نشر الخبر ذاته حول ضحايا نابلس وبشكل متزامن وبصور صادمة أكثر مع نص تحريضي، ولم تحذف إدارة فيسبوك المنشور ولم تنذر الصفحة.

تحيز فيسبوك ضد الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال
تحيز فيسبوك ضد الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال

صلة “ميتا” بالجيش الإسرائيلي

وأقرت خبيرة رقمية تدعى مارلينا ويسنياك، بوجود تقييد مفرط للمحتوى العربي والفلسطيني، وأكدت أن العديد من الحالات التي تم توثيقها تشير إلى أن المحتوى الفلسطيني أو العربي أزيل على خلاف المحتوى العبري.

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وخلص تحقيق “ماخفي أعظم” إلى أن مئات العاملين في شركة ميتا يحملون الجنسية الإسرائيلية بينهم مدراء ومشرفون وتقنيون، بعضهم كانت لديهم صلة سابقة بالجيش الإسرائيلي وبالحكومة الإسرئيلية أيضاً.

ووفق منشور “الجزيرة” أكدت القناة أن فريقها المعني، تواصل مع إدارة فيسبوك لاستيضاح سبب حذف الحساب ولم يتلق رداً حتى اللحظة.

تفاعل واسع

وحققت أنباء إغلاق حساب تامر المسحال وهو إعلامي فلسطيني شهير في قناة الجزيرة تفاعلاً واسعاً من قبل الرواد، وتأكيد ما جاء في التحقيق من تحيز منصة ميتا وعدم حياديتها لتصبح أشبه “بمتحدث رسمي للصهيونية” وفق تعبيرات المعلقين.

وكتبت ميرال: “فيسبوك أغلق مئات من الصفحات التي تنقل واقع ما يحدث في فلسطين من أجل مسح عار كيان الصوص وما يفعله في المواطنين الفلسطينيين العزل، مهما حاولوا طمس الحقيقة لن يفلحوا”.

وعلقت نسرين: “نعم يفعلها .. حتى التعليقات التي تسبب أو تشتم الكيان والدول المطبعة وانا شخصياً لاحظت هذا لكن لا يفلحوا أبداً إن الله مع القضية الفلسطينية”.

ورأت هبة غالب أن خطوة فيسبوك تؤكد صحة ما ورد في تحقيق قناة الجزيرة ضمن حلقة “ماخفي أعظم” لمقدمها الإعلامي تامر المسحال”.

موضحة: “هم الي عملوا فيسبوك أكدوا على كلام المسؤول الاسرائيلي! و بصموا بالعشرة بعد إزالة الحساب وأكدوا على نظرية تأمرهم لمناهضة اسرائيل!”.

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