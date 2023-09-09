لحظة هلع فتاة مغربية كانت على البث المباشر لحظة وقوع الزلزل (فيديو)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة إصابة فتاة مغربية بالهلع، أثناء بث مباشر على “تيك توك”، لحظة وقوع الزلزال القوي الذي ضرب المغرب أمس الجمعة.

وكانت الفتاة المغربية في بث مباشر عبر “تيك توك“، مع شاب يبدو من الخليج. مرتدية ملابس مثيرة، عبارة عن جمبسوت أحمر ضيق، مفتوح الصدر.

انتقادات لاذعة

وبينما كانت الشابة الحسناء تستعرض مفاتنها، وقع الزلزال في المغرب وبدأت تصرخ بصوت عالي على والدتها وتقول “ماما زلزال”.

وانقطع البث وعاد مرة أخرى ووثق لحظة هروب الفتاة وعائلتها من المنزل.

وجاء في التعليقات على المقطع: ” وإذا لطف الله بهم وسترهم سيعودوا الى معصيته مره أخرى سبحان الله”.

وكتب آخر: ” شوفو كيف لابسه وصدرها طالع قدام الناس! ليش ماخافت من الله؟ الذنوب تجلب الدمار.”

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وقالت ناشطة: ” كيف لو ماتت وهي بهذا المنظر؟ نسأل الله أن يهديها و يثبتنا على العفاف و الصلاح”.

واستغربت أخرى :” طلع عندهم أمهات بس ما أدري عارفه ان بنتها جالسه في البث مع واحد غريب وهي لابسه هذا اللبس”.

زلزال المغرب

وهز زلزال عنيف عدة مدن مغربية، بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر. مخلفا إحصائية ضخمة من الضحايا بين القتلى والجرحى، بجانب أضرار مادية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في إحصائية غير نهائية. مقتل 296 شخصا وإصابة 153 على الأقل، جراء زلزال المغرب الذي هز عدة مدن وأصاب سكان المملكة بالفزع.