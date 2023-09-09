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الزلزال المرعب وانهيار مراسل مغربي.. أجهش بالبكاء وهرب من الكاميرا

كان مراسل قناة "MED1" عبد المولى بوخريص، يبلغ المشاهدين بآخر التطورات عن زلزال المغرب من قلب الحدث، إلا أن الدموع غالبته ولم يتمالك نفسه وانسحب على الفور

كتب خالد الأحمد
الزلزال المرعب وانهيار مراسل مغربي.. أجهش بالبكاء وهرب من الكاميرا
انهيار مراسل مغربي
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وطن- أجهش مراسل قناة “MED1” المغربية بالبكاء أثناء استعراضه مشاهدا من أرض الواقع، للكارثة التي حلت بالمغرب جراء كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب أنحاء مختلفة من البلاد وخلف قتلى ومصابين بأعداد كبيرة.

وكان مراسل القناة “عبد المولى بوخريص” يبلغ المشاهدين بآخر التطورات من قلب جماعة “تافنكوت”، إلا أن الدموع غالبته لينسحب من امام شاشة الكاميرا ويواصل الحديث بعدها الصحفي الرئيسي من المقر المركزي للقناة، ليغطي على انسحابه.

مراسل مغربي ينهار على الهواء بسبب الزلزال

ووفق فيديو البث الذي رصدته “وطن” ظهر مراسل القناة أمام حطام أحد المباني، وهو يقول “كلنا أمل بأن يكون هناك ناجون وأن لا يتم إخراج جثث هامدة.”

وتابع وهو يزدرد كلماته “نأمل أن تكون هناك صرخات للحياة وأن تكلل هذه الجهود”، وقبل أن يكمل العبارة يسمع صوته وهو يجهش بالبكاء، ولم يستطيع تمالك نفسه وانسحب على الفور من أمام الكاميرا.

حصيلة أولية للزلزال

وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أعلنت ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي قتل مئات الأشخاص وألحق أضراراً بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

ونقل التليفزيون الرسمي عن الداخلية المغربية بياناً جاء فيه: «ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلاً و1204 مصابين بينهم 721 حالة حرجة».

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وتم تسجيل هزة ثانية بقوة 5.7 درجات على سلم ريختر بعد وقوع الهزة الأولى بأقل من عشرين دقيقة، وثم هزة أخرى بقوة 3.9 درجات بعد 42 دقيقة من منتصف الليل.

وفي الساعات الأولى من الصباح، توالت الهزات بقوة 3.7 درجات و2.9.

الزلزال المرعب وانهيار مراسل مغربي.. أجهش بالبكاء وهرب من الكاميرا
انهيار مراسل مغربي

صلاة الغائب في مساجد المملكة

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أنه بتوجيهات من الملك محمد السادس، ستقام بعد صلاة ظهر يوم، غد الأحد، بجميع مساجد المملكة، صلاة الغائب وذلك ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفته المملكة.

وقالت الوزارة في منشور على حسابها عبر موقعها الإلكتروني، إنه بتوجيهات من الملك محمد السادس ستقام بجميع مساجد المملكة صلاة الغائب، وذلك بعد صلاة الظهر ليومه، الأحد 24 صفر 1445 الموافق ل 10 سبتمبر 2023، ترحما على أرواح شهداء الزلزال الذي عرفته بلادنا.”

المصدرتوتير، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، رصد وتحرير وطن

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