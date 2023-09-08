السبت, سبتمبر 9, 2023
الرئيسيةالهدهدلقطات مرعبة لزلزال المغرب المدمر وانهيار المباني.. خلَّف حصيلة ضخمة من الضحايا
الهدهد

لقطات مرعبة لزلزال المغرب المدمر وانهيار المباني.. خلَّف حصيلة ضخمة من الضحايا

الزلزال ضرب عدة مدن مغربية وبلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر

كتب خالد السعدي
لقطات مرعبة لزلزال المغرب المدمر وانهيار المباني.. خلَّف حصيلة ضخمة من الضحايا
انهيار العديد من المباني التاريخية جراء زلزال المغرب
- Advertisement -

وطن- هز زلزال عنيف عدة مدن مغربية، بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، مخلفا إحصائية ضخمة من الضحايا بين القتلى والجرحى، بجانب أضرار مادية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في إحصائية غير نهائية، مقتل 296 شخصا وإصابة 153 على الأقل، جراء الزلزال الذي هز عدة مدن وأصاب سكان المملكة بالفزع.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، مشيرة أن الإصابات متفاوتة الخطورة، إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي، بالعديد من المقاطع المؤلمة التي توثّق اللحظات الأولى لزلزال المغرب وسط حالة من الفزع الشديد التي انتابت المواطنين هناك.

وأظهر مقطع فيديو لحظة انهيار أحد المباني جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، والذي أعاد الأذهان لزلزال تركيا وسوريا العنيف.

كما وثقت لقطات مصورة، محاولة شاقة لإنقاذ محاصرين تحت الأنقاض الزلزال في المغرب.

- Advertisement -

قوة عنيفة للزلزال

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء، إن قوة الزلازل بلغت 7 درجات وأنه وقع حوالي الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة، وأشار إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة غيل وسط البلاد.

زلزال غير شائع وغير متوقع

وفي سياق متصل، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلازل بهذا الحجم في المنطقة غير شائعة وليست غير متوقعة، وأن العديد من المساكن في منطقة زلزال المغرب معرضة للاهتزاز.

وأضافت أنه من المعروف أن الزلازل الكبيرة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط تنتج تسونامي كبيرة ومدمرة.

وأشارت إلى أن أحد الزلازل التاريخية الأكثر بروزا داخل المنطقة هو زلزال لشبونة في 1 نوفمبر 1755، الذي قدر حجمه من البيانات غير الآلية بنحو 8.0″.

المصدرتويتر، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الزلزال المرعب وانهيار مراسل مغربي.. أجهش بالبكاء وهرب من الكاميرا

الهدهد

قرية اختفت وبقي مسجدها .. معجزات زلزال الحوز في المغرب! (شاهد)

الهدهد

فيديو غريب ومُرعب لصراخ قطة شعرت بزلزال المغرب قبل حدوثه بلحظات

فيديو

ممنوع لضعاف القلوب.. أخطر فيديو من المغرب للحظة وقوع الزلزال (شاهد)

رياضة

شاهد ما فعله حكيمي تضامنا مع ضحايا الزلزال عقب تأجيل مباراة المغرب وليبيريا

الهدهد

ما حدث لرضيعة في زلزال المغرب “معجزة” .. المنقذون ذُهلوا وهتفوا “الله أكبر” (فيديو)

الهدهد

إعلامي جزائري يشمت بالمغاربة بعد زلزال المغرب المدمر وما قاله صادم!

الهدهد

مغربي يُحرج الملك محمد السادس على الملأ عقب زلزال المغرب المدمر

الهدهد

تبون يمد يده لمحمد السادس ويتخذ قرارا عاجلا.. هل ينهي زلزال المغرب الأزمة؟

الهدهد

زلزال المغرب.. ما فعله داعية مغربي داخل المسجد حديث الساعة (فيديو)

حياتنا

الملكة رانيا حزينة بسبب زلزال المغرب.. ماذا قالت؟ (شاهد)

حياتنا

محمد رمضان يعزي صديقه محمد السادس في ضحايا الزلزال ويسأل كيف يتدخل للمساعدة!

1 تعليق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سيارة حاكم الشارقة النادرة تُدهش زوار معرض أبو ظبي للصيد والفروسية

لقاء جولدا مائير والحسين بن طلال السري.. الموساد كشف المستور بعد 50 عاما

الزلزال المرعب وانهيار مراسل مغربي.. أجهش بالبكاء وهرب من الكاميرا

مصالحة أم مصافحة اضطرارية؟.. “المحمدان” وصور من قمة العشرين تثير تفاعلا

قرية اختفت وبقي مسجدها .. معجزات زلزال الحوز في المغرب! (شاهد)

اختفاء كبير أطباء بوتين وكاتم أسراره الطبية في ظروف غامضة

فيديو غريب ومُرعب لصراخ قطة شعرت بزلزال المغرب قبل حدوثه بلحظات

ممنوع لضعاف القلوب.. أخطر فيديو من المغرب للحظة وقوع الزلزال (شاهد)

شاهد ما فعله حكيمي تضامنا مع ضحايا الزلزال عقب تأجيل مباراة المغرب وليبيريا

ما حدث لرضيعة في زلزال المغرب “معجزة” .. المنقذون ذُهلوا وهتفوا “الله أكبر” (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC