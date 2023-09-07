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رياضة

المنافسة مع ميسي انتهت.. هذا ما قاله صاروخ ماديرا رونالدو عن البرغوث (فيديو)

الدون رونالدو ينهي منافسته التاريخية مع غريمه ميسي بعد 15 عاماً

كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي
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وطن- أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، في مؤتمره الصحفي، الأربعاء، بأن منافسته مع غريمه التاريخي ليونيل ميسي الأرجنتيني لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي انتهت.

وقال صاروخ ماديرا رونالدو خلال تواجده مع معسكر بلاده البرتغال، استعدادا لمواجهة سلوفاكيا ولوكسمبورغ  في تصفيات بطولة اليورو 2024، ” المنافسة مع ميسي انتهت. لكنها كانت جيدة، كان المشاهدون يحبونها كثيراً”.

حديث رونالدو عن ميسي

وختم الدون رونالدو، ” لكن من يحب كريستيانو رونالدو ليس عليه أن يكره ليونيل أو العكس، غيرنا تاريخ كرة القدم..”.

وشهدت فترة رونالدو مع ريال مدريد (الملكي). خلال عامي 2009 وحتى 2018، منافسة قوية مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يلعب مع ناديه الغريم برشلونة خلال الفترة 2004 وحتى عام 2021.

كما وتوج الاثنين بالعديد من الألقاب والجوائز الفردية في عالم كرة القدم على مدار عقد ويزيد من الزمن في الدوري الإسباني الممتاز، لعل أبرزها نيل الأرجنتيني ميسي الكرة الذهبية 7 مرات، بينما نال منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو تلك الجائزة 5 مرات.

أفضل لاعب في غرب آسيا

وفي سياق آخر، نال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. صاحب ال38 عاماً، جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب قارة آسيا عن شهر أغسطس/ آب الماضي، بعد الأداء الجيد الذي قدمه اللاعب مع فريقه النصر السعودي على صعيد النتائج.

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كما وتفوق البرتغالي رونالدو على الأردني أنس العوضات. لاعب الوحدات الأردني، بعد منافسة قوية بينهما في التصويت من قبل جماهير كرة القدم.

لاعب النصر كريستيانو رونالدو
البرتغالي كريستيانو رونالدو

وحصل رونالدو على نسبة 43% من أصوات الجماهير، مقابل 41% للنجم الوحدات الأردني. أنس العوضات،  في الاستفتاء الشهري الذي نشره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي لجائزة أفضل لاعب في غرب آسيا عن شهر أغسطس الماضي.

يذكر بأن رونالدو ساهم في تتويج فريقه النصر السعودي ببطولة كأس العرب للأندية. الشهر الماضي، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف وحيد.

رونالدو ينهي المنافسة مع ميسي
كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي
المصدروطن + الاتحاد الآسيوي لكرة القدم + مواقع التواصل

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