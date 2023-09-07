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الأمير الحسين يلتقي بمدرس التربية الإسلامية الذي درسه في الإعدادية وهذا ما قاله عنه (شاهد)

الدكتور يزن عبده درس الامير الحسين بن عبدالله مادة التربية الإسلامية في الاكاديمية الدولية في العاصمة عمان

كتب محمد أمين ميرة
الأمير الحسين يلتقي بمدرس التربية الإسلامية الذي درسه في الإعدادية وهذا ما قاله عنه
الأمير الحسين يلتقي بمدرس التربية الإسلامية
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وطن- في خطوة رمزية تدلل على احترام وتقدير المعلم، أجرى ولي عهد الأردن الامير الحسين بن عبدالله الثاني لقاء مع أحد معلميه.

ووثقت مجموعة من الصور انتشرت بكثافة على لمنصات الإخبارية على “انستغرام” قيام ولي العهد الأردني الامير الحسين بن عبدالله وهو يلتقي مدرس مادة التربية الإسلامية له، الدكتور يزن عبده.

ووفقا لما تم تداوله من معلومات، فإن الدكتور يزن عبده كان يدرس مادة التربية الاسلامية لصف ولي العهد الأمير الحسين في مدارس الأكاديمية الدولية في العاصمة عمان.

الدكتور يزن عبده والامير الحسين بن عبدالله الثاني
الدكتور يزن عبده والامير الحسين بن عبدالله الثاني
الأمير الحسين يلتقي بمدرس التربية الإسلامية الذي درسه في الإعدادية
الأمير الحسين يلتقي بمدرس التربية الإسلامية الذي درسه في الإعدادية

الدكتور يزن عبده يتحدث عن الأمير الحسين

وكان الدكتور يزن عبده قد ظهر بمقابلة صحفية خلال التغطية التلفزيونية المشتركة لزفاف الأمير الحسين على رجوة آل سيف يوم 1 يوينو/حزيران الماضي وتحدث عن ذكرياته مع ولي العهد في تلك الفترة.

وفي مقابلة أجراها معه التلفزيون الأردني، اوضح “عبده” أنه درس الأمير الحسين لمدة أربعة سنوات في المرحلة الإعدادية، لافتا إلى أن أول ما شده فيه هو اتزانه.

كما تحدث يزن عبدة عن بساطة ولي العهد وتعامله مع غيره من الزملاء، مما يجعل الجميع يتعامل معه دون تكلف أو نفاق أو خوف.

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وأشاد ايضا بما وصفها بإجابية الأمير الحسين وحبه وابتسامته لكل من حوله.

موقف مؤثر

وروى الدكتور يزن عبده موقفا مقدرا لولي العهد عام 2008 حينما أراد أن يلتقط صورا مع لطلاب، لافتا إلى أن الأمير الحسين استأذنه بأن يجلس على الكرسي وهو يقف احتراما وتبجيلا له.

بدون لقب

ونوه أيضا إلى انه كان يخاطبه باسمه فقط دون لقبه، موضحا انه يمنع أن ينادى عليه في المدرسة بأي لقب وأن يعامل كباقي زملائه من الطلبة.

المصدريوتيوب، انستغرام، رصد وتحرير وطن

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