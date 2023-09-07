الخميس, سبتمبر 7, 2023
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الهدهد

“أعرفكم جيدا”.. أردوغان ينتصر للاجئين والمحجبات ويتوعد بمحاسبة مروجي العنصرية (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أنه يتابع كل التجاوزات التي تحصل ضد المحجبات واللاجئين في تركيا

كتب محمد أمين ميرة
رجب طيب أردوغان
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وطن- تصريحات نارية خرج بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل ساعات ضد ممارسات العنصرية في تركيا، متوعداً بمحاسبة كل العنصريين الذين يضايقون الأتراك والأجانب على حد سواء.

وقال “أردوغان” في كلمة له عقب اجتماع لحكومته، مساء الثلاثاء 5 أيلول/سبتمبر 2023، إن “الجميع سواء كانوا مواطنين أتراك أو أجانب ملزمون باحترام حق كل الناس في التواجد والعيش والتعبير عن أنفسهم”.

وأضاف الرئيس التركي، وفق فيديو نشرته صحيفة “يني شفق” وترجمته (وطن): “كل شخص في تركيا سواء كان تركي اجنبي يحق له العيش بسلام والتعبير عن رأيه”.

وتابع: “فقط لكون الإنسان أجنبي أو يتكلم لغة أخرى أو ملتحي أو سيدة محجبة يتعرضون للتضييق والضرب .. نحن لن نقبل بهذا أبداً وسنحاسبهم أمام القضاء”.

صفعة الانتخابات

وفي لهجة شديدة أكد الرئيس التركي، أنه يعرف تماماً من يقف وراء تلك التصرفات: “نحن نعرف جيداً من أنتم ولأي شيء تفعلون هذا.. وما هي أهدافكم.. وأريد أن أخبركم شيئاً: لن تنجوا أبدا بهذا”.

وفي إشارة إلى الأطراف المعارضة التي تجاهر بالخطاب العنصري في البلاد منذ فترة طويلة، أشار أردوغان إلى أن هؤلاء “يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس من صفعة الانتخابات الماضية”.

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كيف تفاعل الرواد مع تصريحات أردوغان ضد العنصرية؟

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل لافت مع تصريحات الرئيس التركي بين من أثنى عليها ومن أكد ضرورة اتخاذ خطوات جدية للمحاسبة وعدم التهاون مع خطر العنصرية المتصاعد في البلاد، وفق رأيهم.

تفاعل الرواد مع تصريحات أردوغان ضد العنصرية
تفاعل الرواد مع تصريحات أردوغان ضد العنصرية

ورأى آخرون أن “الحساب العسير للعنصريين سيكون بعد انتخابات البلدية” وفق اعتقادهم ومنهم “جكيم اليماني” الذي كتب ضمن منصة “إكس” تويتر سابقاً: “موعدكم بعد الانتخابات البلدية وقد أصبحت قريبة (العام 2024) والحساب سيكون عسير وبالقانون”.

تفاعل الرواد مع تصريحات أردوغان ضد العنصرية (2)
تفاعل الرواد مع تصريحات أردوغان ضد العنصرية (2)

وذكر حساب الإمبراطورية التركية على منصة “إكس” حول حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “يجب فعلاً سن قوانين رادعة للعنصرية لأنها منهج غربي صهيوني هدفه تفرقة الشعوب الإسلامية وإضعافها”.

وقال عبد الحق الراوي عن تجربته مع العنصرية في تركيا: “منذ 7 سنوات وأنا اقيم في تركيا وشخصياً لم أتعرض لموقف فيه عنصرية من الأتراك، كنت اسمع عن المضايقات التي تطال العرب دون أن أصدق”.

وأضاف: “بل أحيانا أعتقد أن هذا محض افتراء مدفوع، لكن في الأشهر الأخيرة تميز ذلك واضحاً بالفعل حتى شاهدت ذلك في أحد شوارع أنقرة العاصمة”.

“العنصرية البشعة تقتل صاحبها”

وكان أردوغان قد أكد في خطابات سابقة أنه في الوقت الذي تتخذ فيه الدولة، جميع التدابير ضد المهاجرين غير الشرعيين، ترحب تركيا بضيوفها الأجانب الذين يدعمون الاقتصاد التركي.

وأضاف الرئيس التركي آنذاك: “لن نسمح بالعنصرية وكراهية الأجانب ليس لها مكان في تاريخنا وثقافتنا ومعتقداتنا.. ولا يمكن أن تنتشر في مجتمعنا”.

وكان المستشار السابق لأردوغان والأكاديمي التركي البارز ياسين أقطاي، قد حذر قبل فترة من التزايد المقلق لظاهرة “العنصرية القبيحة” في تركيا وانعكاساتها السلبية على المجتمع التركي.

وأوضح “أقطاي” في حديثه: “الكراهية الفاشية والعنصرية البشعة ستطال الجميع حتى تقتل صاحبها ولا تظن أن البلد الذي يصبح غير آمن للسوريين، سيكون أكثر أماناً وراحة لمواطنيه”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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