ياسين بونو يكشف سبب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد

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وطن- كشف الحارس المغربي الدولي ياسين بونو 32 عاماً، عن سبب فشل صفقة انتقاله إلى نادي ريال مدريد هذا الصيف، بعد إصابة الحارس الأساسي تيبو كوتوا بالرباط الصليبي غيابه عن المشاركة مع الفريق الملكي هذا الموسم.

وقال المغربي بونو في تصريح مع إذاعة (El Pelotazo) الإسبانية، ” بعد كأس العالم 2022، كان هناك عروض، لكنني لم أكن حينها أشعر بأن ذلك الوقت الصحيح للرحيل”.

ياسين بونو والانتقال إلى ريال مدريد

وأضاف الحارس المغربي ياسين بونو، ” لا أنا ولا يوسف النصيري كان قادرا على مغادرة النادي، لم نشعر أنه يمكننا الرحيل”.

وتابع، ” في ريال مدريد كنت الخيار الأول، بطولة كأس أمم أفريقيا عقدت كل شيء”.

كما وبين بونو، بأن اشتراط ريال مدريد عليّ عدم المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في شهر يناير القادم، هو السبب الذي عقد الأمور وجعل الصفقة تنهار.

وكان ريال مدريد (الملكي)، قد تعاقد مع الحارس الإسباني. كيبا أريزابالاغا، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

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سبب مغادرة إشبيلية

وتحدث الحارس بونو عن سبب مغادرته نادي إشبيلية هذا الصيف والتعاقد مع الهلال السعودي، ” لقد قدمت كل شيء للنادي، وفي داخلي لم تعد لديّ نفس الطاقة، ولذلك قررت الرحيل وخوض تجربة أخرى”.

وتعاقد نادي الهلال السعودي (الزعيم) مع الحارس المغربي الدولي ياسين بونو، لمدة 3 مواسم قادمة. (أي حتى صيف 2026)، قادماً من نادي إشبيلية . بصفقة بلغت 21 مليون يورو.

يذكر بأن المغربي بونو قد توج مع نادي إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي. مرتين، وحل وصيفاً في كأس السوبر الأوروبي مرتين كذلك، إلا أنه لم يحصد أي من الألقاب على صعيد البطولات المحلية مع النادي الأندلسي.