الإمارات.. وفاة حفيدة ضاحي خلفان تثير حزنه وهكذا نعاها

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وطن- أعلن الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الأربعاء، عن وفاة حفيدته “فاطمة” ابنة نجله سيف، والتي نعاها في تغريدة لاقت تفاعلا واسعا.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “إكس” ـ تويتر سابقا ـ نشر ضاحي خلفان، خبر وفاة حفيدته.

ضاحي خلفان يعلن وفاة حفيدته

وكتب وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”رحم الله فاطمة بنت سيف بن ضاحي بن خلفان بن تميم المهيري رحمة واسعة.. وأسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.”

ولاقت تغريدة “خلفان” التي أعلن فيها وفاة حفيدته فاطمة، تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، ودونت مئات الردود التي تقدم المواساة والتعزية لنائب رئيس شرطة دبي.

ورد ضاحي خلفان، على بعض تعليقات التعزية التي وردته من قبل العديد من الشخصيات العامة والحسابات الموثقة وغيرهم، حيث تحولت التغريدة لدفتر عزاء حوى مئات الردود.

ولا تتاح أية معلومات عن حفيدة خلفان المتوفية “فاطمة”، كما لم يذكر هو سبب الوفاة أو أي تفاصيل أخرى.

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جدير بالذكر أن ضاحي خلفان الرجل الأمني المقرب من حكام الإمارات، هو نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

وكان “خلفان” قائدا عاما لشرطة دبي ما بين 1980 – 2013، وهو أيضا عضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي.

كما شغل ضاحي خلفان سابقا، منصب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

ويعرف نائب رئيس شرطة دبي، بتغريداته وآرائه المثيرة للجدل دائما والتي يطرحها عبر حسابه بمنصة “إكس”، ومنها دعوته لتقسيم اليمن التي فجرت جدلا وانتقادات كبيرة ضده خاصة من قبل اليمنيين، عبر مواقع التواصل.