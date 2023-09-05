الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
الرئيسيةالهدهدمحام عماني يكشف عن "أغرب طلب طلاق" بالسلطنة وما فعلته الزوجة صادم...
الهدهد

محام عماني يكشف عن “أغرب طلب طلاق” بالسلطنة وما فعلته الزوجة صادم (فيديو)

المحامي العماني سلطان الطوقي وصف هذه الحالة بأنها أغرب طلب طلاق عاينه خلال مسيرته المهنية في سلطنة عمان

كتب خالد الأحمد
الطلاق في سلطنة عمان
تسجيل 4 آلاف و160 حالة طلاق في سلطنة عمان عام 2022
- Advertisement -

وطن – كشف المحامي العماني “سلطان الطوقي” في حديثه مع إذاعة محلية، تفاصيل ما قال إنها واحدة من أغرب قصص طلب الطلاق التي مرت عليه في عمان.

وروى “الطوقي” عبر لقاء مع إذاعة “هلا FM ” العمانية، أن إحدى الزوجات العمانيات رفعت قضية تطالب فيها بالطلاق، بينما أقرت أمام المحكمة وأكدت أن زوجها لم يقصر في حقها “لا في النفقة ولا في أي حق من الحقوق الزوجية”.

عمانية تطلب الطلاق لسبب غريب

لكن عيبه الوحيد –كما نقل الطوقي على لسان زوجته – أنه “يحكرها- يتحكم في وقت خروجها وفي وقت رجوعها، وهي تريد أن تخرج بأي وقت وتظل خارج المنزل أي فترة تريدها حسب هواها، وهو ما كان يرفضه الزوج ويحدد لها أوقات الخروج.

فرفعت قضية تطالب فيها بالطلاق منه “بهدف الحصول على الحرية لأنها تريد أن تخرج متى تريد وتعود كيفما تشاء دون أن يسأل أحد عن الأمر” بحسب قول المحامي سلطان الطوقي.

وأضاف “الطوقي” موضحا، أن مبعث الاحتجاج ليس التحكم بتصرفاتها كونها أنثى “ولكنها وزوجها شركاء وبينهما رابطة زوجية ومن باب الأدب واحترام الطرف الآخر –كما قال- أن يكون هناك اتفاق بينهما بهذا الخصوص.”

وتفاعل العمانيون عبر مواقع التواصل مع القصة بشكل كبير، وسط انتقادات حادة للزوجة التي وصفوها بأنها “خربت بيتها لسبب تافه”.

- Advertisement -

وفي هذا السياق كتب سامي القصابي، مستنكرا فعل الزوجة:” شرعاً الزوجة ما يجوز تطلع من بيت زوجها الا باذن منه حتى لو متوفي ابوها. الواحد احسن يكف لسانه.”

فيما كشف مغرد باسم “سالم المعمري” عما هو أغرب ـ حسب وصفه ـ وقال: “لا فيه أغرب بعد وحده طلبت الطلاق عشان زوجها ما خلاها تشوف الفيلم المفضل عندها.. وهو كان يبي يشوف مباراة.. صار خلاف واصل الي الطلاق بعد شهرين زواج.”

الطلاق في سلطنة عمان
المغرد سالم المعمري يروي أغرب قصة طلاق في السلطنة

فيما شكك البعض برواية المحامي العماني، وكتب مغرد:”صراحة هذي القصة ما دخلت راسي مجرد كلام مو منطقي سبب طلاق هذا غير مقنع.”

ارتفاع حالات الطلاق في السلطنة

وكشفت نشرة “الزواج والطلاق لعام 2022” في سلطنة عمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عن ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 8 % في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث تمَّ تسجيل 4 آلاف و160 حالة.

فيما بلغت أعلى حالات الطلاق حسب الجنسية 3,682 حالة طلاق بين عماني وعمانية، فيما بلغ أقلها 182 حالة بين وافد ووافدة، أما حالات الطلاق بين عماني ووافدة فقد بلغت 208 حالات بحسب ما نقلت وسائل إعلام عمانية.

من 9 إلى 10 حالات طلاق يوميًا

ونقلت صحيفة “الشبيبة” العمانية عن مدير دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية الدكتور جلال بن يوسف المخيني قوله، إن الأرقام المنشورة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تشير إلى ارتفاع نسبة الطلاق في سلطنة عمان خلال السنوات الثمان الماضية.

وأضاف الدكتور أن الأرقام المنشورة قد لا تعبر عن الواقع الفعلي، إذ أن الواقع الفعلي قد يكون مختلف لضعف مصادر البيانات المتوفرة لدى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفي آخر التحديثات لملف الطلاق والزواج فبعض الإحصائيات تتحدث عن 9 إلى 10 حالات طلاق يوميًا.

المصدرصحيفة الشبيبة + هلا FM - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

كم ينفق العماني على طعامه؟.. إحصائية تصدم العمانيين وشكوك حول دقّتها

الهدهد

اتهامات لملحد سعودي بالتسبب في انتحار المثلية العمانية ريما .. من هو؟

الهدهد

“عيب العمانيين الأكبر”.. محاضرة يوتيوبر بحريني في السلطنة تثير جدلا

الهدهد

انتحار المثلية العُمانية “ريما” يشعل مواقع التواصل.. هكذا أنهت حياتها بعد دخولها في اكتئاب!

الهدهد

ظهور نادر لأخ السيدة الجليلة زوجة هيثم بن طارق يثير جدلاً كبيراً.. ما القصة؟! (شاهد)

الهدهد

حقيقة “المقطع المتداول” الذي قلب سلطنة عمان وتصدر التريند

اقتصاد

الإصدار الأكبر.. سلطنة عُمان تعتزم طرح نحو نصف أسهم شركة أوكيو للغاز للاكتتاب العام

حياتنا

مأساة شابة عُمانية تزوجت قبل أشهر وحملت واكتشفت إصابتها بـ “الإيدز” من زوجها (شاهد)

اقتصاد

بعد تأسيسه عام 2020.. جهاز الاستثمار العماني يقفز في هذا التصنيف العالمي بسرعة لافتة

الهدهد

قهر الرجال.. فيديو مؤثر من السلطنة وتضامن واسع مع الشاب العماني داود

حياتنا

أناقة وأنوثة طاغية.. إطلالة لافتة للعمانية “ساروليتا” ملكة جمال الخليج (فيديو)

الهدهد

سبب وفاة رحمة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية خالة السلطان هيثم بن طارق!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل تشن روسيا ضربة نووية ضد أمريكا.. تهديد عبر التلفزيون الرسمي وجدل

في حلبة المصارعة.. ظهور لافت للأمير هاشم وطفليه الحسن والحسين

جزائري حاول ذبح صديقته السويدية بالسكين.. نجت بمعجزة بعد وصلة رعب (فيديو)

الحياة الشخصية للشيخة مهرة.. من المراهقة للزواج ووالدتها اليونانية طليقة حاكم دبي

كم ينفق العماني على طعامه؟.. إحصائية تصدم العمانيين وشكوك حول دقّتها

“حارس ميسي” التونسي ياسين الشويكي يقتحم الملعب لإنقاذه من مشجع (شاهد)

إنشاء “منظمة عالمية للمياه” في الرياض بأمر ابن سلمان.. ما هي وما الهدف منها؟

فيديو مليوني يثير ضجة .. محمد صلاح يحظر حساب فريق اتحاد جدة السعودي! (شاهد قصته)

مُفجع.. الحياة والموت في مشهد واحد بحفل للكشف عن “جنس مولود” (فيديو)

كُن أول من يشاهدها .. صورة مسربة تكشف التصميم الجديد لتطبيق واتساب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC