الحياة الشخصية للشيخة مهرة.. من المراهقة للزواج ووالدتها اليونانية طليقة حاكم دبي

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وطن – تزوجت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد، حاكم دبي، في يونيو الماضي، بحفل زفاف فخم من الشيخ مانع بن محمد بن مناع آل مكتوم. وأقيم الحفل في مركز دبي التجاري العالمي حيث كان الزوجان محاطين بالعائلة والأصدقاء. ومنذ ذلك الحين، نشطت الشيخة مهرة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور شهر العسل السعيد.

بدءًا من حصولها على شهادتها الجامعية وحتى دعم الفعاليات المختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت “بازار” العربية بتجميع ما نعرفه عن الشيخة الإماراتية.

من هي الشيخة مهرة؟

الشيخة مهرة هي ابنة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وُلدت في 29 فبراير 1994 في دبي، لأم يونانية هي زوي غريغوراكوس.

التحقت بالمدرسة في دبي قبل أن تكمل درجة الماجستير في المملكة المتحدة. تلقّت تعليمها المبكر في إحدى المؤسسات الخاصة في دبي.

ثم واصلت تعليمها العالي في المملكة المتحدة في لندن حيث حصلت على شهادة في العلاقات الدولية.

تدعم الشيخة مهرة مجموعة متنوعة من الفعاليات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. غالبًا ما تحضر مجموعة متنوعة من المناسبات في جميع أنحاء الدولة مرتديةً إطلالات بأسلوبها الأنيق الخاص.

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من حضورها الدورة الخمسين لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي استضافته الشارقة، إلى معرض عروس الخليج عام 2022، فضلاً عن تقديم دعمها في معرض الأيقونات الذي استضافه فندق بلازو فيرساتشي لدعم المصممين المحليين.

كما احتفلت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد بيوم المرأة العالمي العام الماضي مع اللجنة النسائية في اينوك.