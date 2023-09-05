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الحياة الشخصية للشيخة مهرة.. من المراهقة للزواج ووالدتها اليونانية طليقة حاكم دبي

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، هي ابنة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

كتب كريم علي
الشيخة مهرة
الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد
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وطن – تزوجت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد، حاكم دبي، في يونيو الماضي، بحفل زفاف فخم من الشيخ مانع بن محمد بن مناع آل مكتوم. وأقيم الحفل في مركز دبي التجاري العالمي حيث كان الزوجان محاطين بالعائلة والأصدقاء. ومنذ ذلك الحين، نشطت الشيخة مهرة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور شهر العسل السعيد.

بدءًا من حصولها على شهادتها الجامعية وحتى دعم الفعاليات المختلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت “بازار” العربية بتجميع ما نعرفه عن الشيخة الإماراتية.

زواج الشيخة مهرة
تزوجت الشيخة مهرة بحفل زفاف فخم من الشيخ مانع بن محمد بن مناع آل مكتوم

من هي الشيخة مهرة؟

الشيخة مهرة هي ابنة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وُلدت في 29 فبراير 1994 في دبي، لأم يونانية هي زوي غريغوراكوس.

الشيخة مهرة ووالدتها
الشيخة مهرة ووالدتها اليونانية زوي غريغوراكوس

التحقت بالمدرسة في دبي قبل أن تكمل درجة الماجستير في المملكة المتحدة. تلقّت تعليمها المبكر في إحدى المؤسسات الخاصة في دبي.

ثم واصلت تعليمها العالي في المملكة المتحدة في لندن حيث حصلت على شهادة في العلاقات الدولية.

تخرج الشيخة مهرة
حصلت الشيخة مهرة على شهادة في العلاقات الدولية

تدعم الشيخة مهرة مجموعة متنوعة من الفعاليات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. غالبًا ما تحضر مجموعة متنوعة من المناسبات في جميع أنحاء الدولة مرتديةً إطلالات بأسلوبها الأنيق الخاص.

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الشيخة مهرة
إطلالات الشيخة مهرة

من حضورها الدورة الخمسين لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي استضافته الشارقة، إلى معرض عروس الخليج عام 2022، فضلاً عن تقديم دعمها في معرض الأيقونات الذي استضافه فندق بلازو فيرساتشي لدعم المصممين المحليين.

تحضر الشيخة مهرة العديد من الفعاليات والاجتماعات المحلية والعالمية

كما احتفلت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد بيوم المرأة العالمي العام الماضي مع اللجنة النسائية في اينوك.

الشيخة مهرة
احتفلت الشيخة مهرة مع اللجنة النسائية في اينوك بيوم المرأة العالمي
المصدرمجلة بازار+ انستغرام - رصد وتحرير وطن

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