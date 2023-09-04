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ظهور نادر لأخ السيدة الجليلة زوجة هيثم بن طارق يثير جدلاً كبيراً.. ما القصة؟! (شاهد)

السيدة الجليلة لس لديها أشقاء وإنما لديها ثلاثة إخوة من والدها

كتب سالم حنفي
بدر المخيني وبدر بن عبدالله البوسعيدي
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وطن- أثار الناشط الإعلامي والشهير على مواقع التواصل الاجتماعي محمد المخيني الجدل بنشره صورة له تجمعه مع “أخ” عهد بنت عبد الله البوسعيدية والشهيرة بلقب “السيدة الجليلة”، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق.

ونشر محمد المخيني صورة له برفقة بدر بن عبدالله البوسعيدي خلال تواجدهما في أحد المراكز التجارية وعلق عليها بالقول:” زادني شرف اليوم لقاء السيد بدر بن عبدالله البوسعيدي شقيق السيدة الجليلة حرم مولانا السلطان المعظم”.

وأضاف محمد المخيني معددا مناقب الرجل باالقول:”سيد قمة في التواضع..نسأل الله أن يديم عليهم الصحة والعافية”.

محمد المخيني برفقة بدر بن عبدالله البوسعيدي
محمد المخيني برفقة بدر بن عبدالله البوسعيدي

هل لديها أشقاء؟

وأثار مصطلح “شقيق” الذي ذكره “المخيني” حالة من الجدل بين المتابعين، حيث أكد أحدهم بأن “السيدة الجليلة” ليس لديها أشقاء.

السيدة الجليلة ليس لديها أشقاء
السيدة الجليلة ليس لديها أشقاء

ومع ارتفاع حالة الجدل، عاد صاحب الحساب ليؤكد ما يقصده، موضحا أن لدى السيدة الجليلة “إخوة” و”أخوات” ولكن ليسوا أشقاء كونهم من أم أخرى، مما يعني انها وحيدة والدتها.

السيدة الجليلة إخوة وأخوات ولكن ليسوا أشقاء كونهم من أم أخرى، مما يعني انها وحيدة والدتها
السيدة الجليلة إخوة وأخوات ولكن ليسوا أشقاء كونهم من أم أخرى، مما يعني انها وحيدة والدتها

وأكد البعض على السيدة الجليلة لديها ثلاثة إخوة هم: ” فيصل وبدر وحمد”، موضحين أنهم إخوانها من الأب وليسوا أشقاء.

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السيدة الجليلة لديها ثلاثة إخوة هم فيصل وبدر وحمد، موضحين أنهم إخوانها من الأب وليسوا أشقاء.
السيدة الجليلة لديها ثلاثة إخوة هم فيصل وبدر وحمد، موضحين أنهم إخوانها من الأب وليسوا أشقاء.

من هي السيدة الجليلة؟

يشار إلى أن عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية زوجة سُلطان عمان هيثم بن طارق ولدت في محافظة مسقط لأسرة يعود نسبها من والديها للإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية.

ووالدها هو السيد عبد الله بن حمد البوسعيدي وكيل وزارة سابق في وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية وشغل منصب محافظ محافظة مسندم في وقت سابق.

اهتمامات السيدة الجليلة

وتشغل قضايا الأسرة والتعليم والبيئة حيزاً كبيرا من اهتمامات السيدة الجليلة، وهوما ظهر جليا في قيامها بتسليم أوسمة “الإشادة السلطانية”، في يوم المرأة العُمانية لعدد من الشخصيات النسائية البارزة، عام 2020.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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