ريال مدريد في الصدارة .. ترتيب الدوري الإسباني 2023 مع نهاية الجولة الرابعة

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وطن- يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023، بفارق نقطتين عن الوصيف غيرونا وغريمه برشلونة صاحب المركز الثالث، مع نهاية منافسات الجولة الرابعة.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الرابع على التوالي، بعد فوزه في المباراة الماضية أمام خيتافي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

مباريات الدوري الإسباني الجولة الرابعة

كما وحقق برشلونة الفوز الصعب على أوساسونا بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما عمق فياريال جراحه بخسارة جديدة أمام قادش بثلاثية ثمينة مقابل هدف.

وتمكن ريال بتيس من الفوز على رايو فاليكانو بهدف نظيف دون رد، كما وبذات النتيجة فاز الوصيف غيرونا على لاس بالماس.

فيما شهدت الجولة الرابعة تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، بسبب الأمطار الغزيرة داخل ملعب المباراة (ميترو بوليتانو) إلى موعد لاحق.

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جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء ترتيب الدوري الإسباني للموسم 2023-2024، مع نهاية منافسات الجولة الرابعة، كما يلي:

ريال مدريد 12 نقطة.

غيرونا 10 نقاط.

برشلونة 10 نقاط.

أتلتيكو مدريد 7 نقاط.

أتلتيك بيلباو 7 نقاط.

🔝🔝 ريال مدريد @realmadridarab في الصدارة بالعلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات من #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/wxHYzwotri — LALIGA (@LaLigaArab) September 3, 2023

قادش 7 نقاط.

ريال بتيس 7 نقاط.

ريال سوسيداد 6 نقاط.

ألافيس 6 نقاط.

أوساسونا 6 نقاط.

فالنسيا 6 نقاط.

رايو فاليكانو 6 نقاط.

سلتا فيغو 4 نقاط.

خيتافي 4 نقاط.

فياريال 3 نقاط.

غرناطة 3 نقاط.

مايوركا نقطتين.

لاس بالماس نقطتين

ألمرية نقطة واحدة.

إشبيلية بدون أي نقاط.

وستنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، الجمعة، بمواجهة رايو فاليكانو وألافيس في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول القادم. كما وستختتم منافسات الجولة بمباراة غرناطة وغيرونا في ال18 من الشهر ذاته.