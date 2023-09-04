الإمارات تدشن هيئة لإدارة اليانصيب للسماح بالقمار وفتح الكازينوهات على أراضيها

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وطن – كشفت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أنشأت أول هيئة اتحادية لإدارة اليانصيب الوطني وما تصفه بـ “الألعاب التجارية”، وهي على الأرجح علامة على أنها على وشك السماح بالمقامرة كمشغلي كازينو رئيسيين توافد إلى دولة الخليج العربية.

ونقلت “أسوشييتد برس” عن كالة “وام” الإمارتية الرسمية نشرها إعلانا في وقت متأخر من يوم الأحد عن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، دون تقديم تفاصيل كثيرة حول هيكلها أو عملياتها.

وقالت أن الإمارات عينت كيفن مولالي رئيسًا تنفيذيًا لها، حيث شغل “مولالي” في وقت سابق منصب المدير التنفيذي للجنة ألعاب ميسوري، التي أشرفت على كازينوهات القوارب النهرية في تلك الولاية الأمريكية.

وقال مولالي في البيان: “يسعدني تعييني في منصب الرئيس التنفيذي الأول لـ GCGRAمع زملائي ذوي الخبرة، أتطلع إلى إنشاء هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل لصناعة اليانصيب والألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.”

ووفقا للوكالة فقد تم تعيين جيم مورين رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، في حينذكرت وسائل الإعلام في ولاية نيفادا، موطن مدينة القمار لاس فيغاس، أن مورين هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة MGM Resorts International، التي تدير أيضًا الكازينوهات.

كما عمل مورين بشكل وثيق مع المسؤولين في الإمارات في الماضي، حيث كان أكبر مشروع تطوير فردي في قطاع لاس فيغاس هو شراكة CityCenter التي تبلغ قيمتها 9.2 مليار دولار بين شركة MGM Resorts International تحت إدارة مورين ودبي العالمية، والتي افتتحت في عام 2009، في حين أنه لم يتم افتتاح برج هارمون الخاص بها مطلقًا بسبب عيوب البناء وتم تفكيكه.

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كما ترأس “مورين” وفقا للوكالة أيضًا مبادرة “استجابة نيفادا لـكوفيد-19” وحاول حث الولاية على استخدام مجموعات الاختبار الصينية الصنع التي تبرعت بها الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت وثائق حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس أن دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين أمريكيين حذروا بشكل خاص ولاية نيفادا من استخدام مجموعات اختبار فيروس كورونا الصينية الصنع بسبب مخاوف بشأن خصوصية المريض ودقة الاختبار ومشاركة الحكومة الصينية .

وفي وصفها للهيئة، قالت وكالة “وام” إنها “ستخلق بيئة ألعاب مسؤولة اجتماعيًا ومنظمة بشكل جيد، مما يضمن التزام جميع المشاركين بإرشادات صارمة والامتثال لأعلى المعايير”.

وأضافت: “ستعمل على تنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على المستوى الوطني وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة”.

ويشاع منذ فترة طويلة أن الكازينوهات تعتبر وسيلة لجمع الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز صناعة السياحة، خاصة في دبي، موطن شركة طيران الإمارات للرحلات الطويلة.

وتكهنت برقية دبلوماسية أمريكية تعود لعام 2004 نشرتها ويكيليكس بأن خطط الكازينو في دبي “تم تجميدها بسبب احترامها” للرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس للبلاد بعد التوحيد في عام 1971.

لكن في السنوات الأخيرة، استمرت الشائعات حول الكازينوهات في التزايد، وتم افتتاح السفينة البريطانية الشهيرة Queen Elizabeth 2 كفندق في دبي في عام 2018 بعد إصلاحات تجاوزت 100 مليون دولارحيث لا تزال ماكينات القمار المعطلة على متنها.