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“تدنيس القرآن الكريم” يكبد الحكومة السويدية خسائر مالية كبيرة

تكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية

كتب خالد السعدي
الحكومة السويدية
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وطن- تكبدت دولة السويد، خسائر اقتصادية كبيرة، جراء الأعمال المتكررة لحرق المصحف الشريف، خلال الأشهر التسعة الماضية، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.

وقالت إذاعة “Sveriges Radio”، إن الأعمال الاستفزازية من قبل السياسي السويدي الدنماركي راسموس بالودان، واللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي يقيم بالعاصمة ستوكهولم، أدّت إلى خسارة الدولة 2.2 مليون كرونة سويدية (نحو 199.300 دولار).

حرق المصحف في السويد و الدنمارك
حرق المصحف في السويد و الدنمارك

وأضافت أن “هذه الاستفزازات والاعتداءات كبدت حكومة السويد تكاليف مادية كبيرة، على خلفية نشر المزيد من ضباط الشرطة وتعطيل قيام العديد منهم بواجباتهم الاعتيادية، كما نقل موقع “عربي بوست“.

تكرار حوادث حرق المصحف

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، بجانب استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

حوادث حرق المصحف
سلوان موميكا حرق المصحف في السويد

في سياق متصل، ارتفعت نسبة السويديين الذين يؤيّدون فرض حظر على حرق القرآن الكريم وغيره من الكتب المقدسة لدى مختلف المعتقدات إلى 53%.

وأظهر أحدث استطلاع أجرته شركة SIFO السويدية، أن نسبة المواطنين المؤيدين لهذه الخطوة باتت أعلى بنقطتين من الاستطلاع السابق، لتصبح 53%.

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في حين أيّد 37% حرق الكتب المقدسة ضمن نطاق حرية التعبير، فيما لم يُبد الباقون رأياً محدداً، بحسب الاستطلاع ذاته.

تغيير قانون الاستفزازات ضد القرآن

وتستعد الحكومة والمعارضة الرئيسية في السويد، لتغيير قانون الاستفزازات ضد القرآن، حيث سبق أن أعلنت الحكومة أنها تراجع قانون النظام العام لمنع الهجمات المتزايدة على القرآن الكريم في البلاد.

وبحسب وزير العدل جونار سترومر، فإن تقريراً عن القانون سيُقدّم إلى البرلمان بحلول الأول من يوليو/تموز 2024 على أبعد تقدير.

المصدرعربي بوست، ، رصد وتحرير وطن

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