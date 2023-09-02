السبت, سبتمبر 2, 2023
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ياسمين رئيس تفضح نجماً كبيراً وتعري حقيقته والجمهور يكتشف من تقصد! (شاهد)

تامر حسني أثار الجدل بالأرقام التي ذكر أن شباك التذاكر حققها في فيلمه الأخير "تاج" ما استفز ياسمين رئيس

كتب رفيف عبدالله
ياسمين رئيس تفضح نجماً كبيراً وتعري حقيقته والجمهور يكتشف من تقصد! (شاهد)
الفنانة المصرية ياسمين رئيس
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وطن- فاجأت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، متابعيها بمنشور غامض تهاجم فيه فناناً كبيراً لم تذكر اسمه، وسط تخمينات الناشطين.

وكتبت ياسمين رئيس عبر حسابها على موقع X – تويتر سابقاً- : ” بيضرب إيرادات، وبيضرب سيناريوهات، وبيضرب أخبار كذب، وبيضرب أرقام مشاهدات، وبيضرب شهادات كمان.. فاضل إيه تاني يا نجم.. مش كفايه بقي كده”.

تامر هو المقصود

وتساءل عدد من المتابعين عن النجم الذي تقصده ياسمين رئيس في منشورها، بينما أجمع معظمهم أنه الفنان المصري تامر حسني.

ياسمين رئيس وتامر حسني
تغريدة ياسمين المثيرة للجدل

وجاء في التعليقات: “هو تامر حسني تعبكم كلكم كده ليه ؟؟ ياسو ياحبيبتي فيلم #بيت_الروبي معدي لوحده في الأيردات والكوميديا وكل حاجة”.

وتابع التعليق: “أهدي شوية يابيبي عشان تامر مش وحش وبيتعامل مع الناس كلها بأدب وأحترام .. فاكره فيلم #البدله لما كنتي قاعدة مع أتنين وبرضوا غلطي في الناس.. حبي الخير للناس يابيبي”.

وكتب آخر: ” لو قصدك ع تامر ف احنا كده كده بنحبه حتي لو ديلر”.

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ولمح ثالث إلى تامر في تعليق ساخر وكتب: ” وبيضرب مي عز الدين في عمر وسلمي”.

ووافق ياسمين رأيها مغرد وقال: ” تامر حسنى إيرادات أفلامه بتتخطى التريليون طبعا معروفه . هو بيخدع نفسه قبل الناس واللى شجع الكل يتكلموا عنه ان الحاج أحمد السبكي طلع قال انه اكبر مزور”.

أرقام فيلم تاج

وكان تامر حسني قد أثار الجدل بالأرقام التي ذكر أن شباك التذاكر حققها في فيلمه الأخير “تاج“.

فيلم تاج للفنان تامر حسني
فيلم تاج للفنان تامر حسني

حيث ذكر أن الفيلم حقق إيرادات تقدر بـ 5 ملايين و724 ألف و64 جنيه في اليوم الثالث من العيد.

ووصل الإجمالي في الثلاثة أيام الأولى إلى 14 مليون و934 ألف و959 جنيه.

المصدررصد ومتابعة وطن

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