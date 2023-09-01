موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد خيتافي، السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز 2023-2024.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، على ملعب (سانتياغو برنابيو) قلعة النادي الملكي، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً، بينما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثالثة والربع مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

وستبث أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports Premium 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

وسيعلق على مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الرياضي العماني عامر الخوذيري.

تشكيلة ريال مدريد ضد خيتافي

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام خيتافي في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا، أندري لونين.

دفاع ريال مدريد: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، دافيد ألبا، فرانك غارسيا (فيرلاند ميندي).

خط الوسط: فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني ( كامافينغا)، جود بيلينغهام.

مركز الهجوم: رودريغو، خوسيلو (براهيم دياز).

كما وسيغيب عن المباراة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بسبب الإصابة.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز بشق الأنفس في المباراة الماضية أمام سيلتا فيغو بهدف نظيف دون رد، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، الأسبوع المنصرم.

¿Alguien nos puede explicar esta foto? 🤔🤯 pic.twitter.com/8SCAuYww38 — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 31, 2023

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 نقاط، كما وجاء الفريق المنافس خيتافي في المركز ال11 من الترتيب برصيد 4 نقاط حتى الآن.