فيديو الاعتداء على والد لامين يامال أثار جدلا.. هل السبب رفض تمثيل المغرب؟

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وطن- أصبح لامين يامال، واسمه الكامل لامين يامال نصراوي إيبانا، محلّ اهتمام مغربي وإسباني منقطع النظير خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة في ظل تسارع الخطي بين جامعة كرة القدم في البلدين لاستقطاب الموهبة النائشة.

لكن يامال المولود يوم 13 يوليو 2007 في مدينة ماتارو التي تبعد 30 كيلومترًا شمال برشلونة لأم من غينيا الإستوائية وأب مغربي، ورغم أنه يحقّ له “نظرياً وفعلياً تمثيل واحدة من الثلاثة منتخبات وطنية (إسبانيا والمغرب وغينيا الإستوائية)، فضّل أخيراً تمثيل إسبانيا.

وهو حدث، قوبل بردّ فعل واسعة في المغرب التي راهنت على أن تستعيد “ابن مهاجر مغربي في إسبانيا”.

وفي هذا السياق، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لحظة تعرّض والد لامين يامال للاعتداء بعد رفض ابنه تمثيل المغرب.

وجاء مقطع فيديو على فيسبوك بعنوان “لحظة الاعتداء على والد المغربي لامين يامال“. وشاركه موقع إلكتروني بعنوان مماثل هو “بالفيديو اعتداء على والد لاعب برشلونة لامين يامال بعد اختياره عدم تمثيل المغرب”.

ويظهر خلاله مجموعة رجال بالزي الأمني الرسمي يعتدون على رجل أعزل، بينما كان يُقاومه بشقّ الأنفس وسط محاولات منه الدفاع عن نفسه باستخدام قارورة مياه بلاستيكية.

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حقيقة الاعتداء على والد لامين يامال

رصدت “وطن” مقاطع الفيديو المنشورة على بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكد بعد بحث مستقلّ عن أصلها أنها “غير دقيقة” وليس لها أي علاقة بقرار يامال اللعب لصالح إسبانيا على حساب المغرب.

وفي التفاصيل، فقد تعرض والد المغربي الأصل لامين يامال، لاعب برشلونة، للإهانة والتهديد من طرف جماعة من حزب “فوكس”، في بلدية “ماتارو”، وهي إحدى بلديات مقاطعة برشلونة، حسب ماتظهر مقاطع فيديو موجودة بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

El padre de Lamine Yamal, apartado por los Mossos d'Esquadra tras insultar y amenazar a representantes de Vox en Mataró. Opinión personal: no puedo justificar nunca sus formas, pero entiendo 100% el malestar de la comunidad inmigrante con las políticas poco inclusivas de Vox. pic.twitter.com/HU9Jri8fdY — Víctor Malo (@VMalo8) May 16, 2023

وظهر والد يامال، في مقطع فيديو متداول عبر موقع “إكس” -تويتر سابقاً- بتاريخ 16 مايو/أيار 2023، لحظة تعرضه للتهديد والإهانة من قبل أفراد من الحزب المذكور، حيث تدخلت الشرطة لإبعادهم عن والد اللاعب الشاب.

ونظير ردّ فعله على أعضاء الحزب اليميني، الذي وصفته محكمة محلية في بلدية “ماتارو” بـ “الهجومي”، قضت بتغريمه مبلغ 360 يورو. فيما تعرّض أفراد حزب فوكس لغرامة مالية قدرها 2250 يورو، حسب تقرير سابق لصحيفة “20 دقيقة” الإسبانية.

الجدير بالذكر أن جوهرة برشلونة الأسمر، لامين يامال، أصبح مطلع العام الجاري أصغر لاعب يشارك مع نادي برشلونة في “الليغا”، كما أضحى أصغر لاعب يُتوج بلقب الدوري الإسباني في التاريخ، بعمر 15 عاما و305 أيام، حسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو“.