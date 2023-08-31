طقوس غريبة وما يفعله أثناء النوم لا يُصدق.. هالاند يكشف سر قوته الخارقة (فيديو)

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وطن- نجح الدولي النرويجي “إرلينغ هالاند”، بعمر الـ 23 عاماً، في تحقيق أرقام لابأس بها داخل المستطيل الأخضر، مقارنة بمسيرته الكروية المُتواصلة والتي تُعتبر إلى الآن “قصيرة” نسبياً.

حيث أنه وبقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو، وبأكثر من 190 هدفاً في جميع المباريات، استطاع مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي دخول نادي أفضل 10 لاعبين في العالم.

وفي أحدث ظهور إعلامي له، كشف هالاند عن تفوّقه البدني والجسدي داخل الملعب، والسرّ وراء لياقته البدنية واستعداده المتواصل لتأدية الأفضل.

هالاند ينام وفمه مغلق

قال هالاند أنه ينام وفمه مغلقًا، مبررا ذلك بأنه “جزء من نظام ليلي مكثّف، يهدف إلى الحفاظ على مستواه الرائع” مع فريقه الفائز بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي.

وأشار أنه يتّبع روتينا غير معتادٍ في المساء، يتضمن “ربط الفم، وارتداء نظارات زرقاء حاجبة للضوء لمدة 3 ساعات قبل الذهاب إلى النوم”.

وتطرّق نجم السيتي لعاداته الليلية، في مقابلة مع نجم “اليوتيوب” لوغان بول، في بودكاست خاص به، وقال: “أعتقد أن النوم هو أهم شيء في العالم. أعتقد أن النوم الجيد، وأشياء بسيطة مثل النظارات الزرقاء.. في غرفة النوم، أمر مهم حقًا”.

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السرّ يكمن في زيادة تدفّق الهواء للرئتين

وأضاف: “يجب أن تحاول ربط فمك بشريط لاصق. أنا أنام به. إن القيام بالكثير من الأشياء ليس جيدًا، لكن القيام بأشياء صغيرة كل يوم لفترة أطول يؤتي ثماره حقًا”.

وأوضح هالاند أن سبب ربط فمه هو “زيادة التنفس من خلال فتحتي الأنف”، في حين أن التعرض لمصادر الضوء الأزرق، مثل الأجهزة الإلكترونية، يمكن أن يؤثر على النوم.