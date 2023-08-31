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حياتنا

بسمة بوسيل تتعمد كشف مناطقها الحساسة بفيديوهات مثيرة! (شاهد)

روجت بسمة بوسيل لأولى أغانيها التي ستطرحها قريباً بعد عودتها إلى الفن بعد طلاقها من تامر حسني

كتب رفيف عبدالله
بسمة بوسيل تتعمد كشف مناطقها الحساسة بفيديوهات مثيرة! (شاهد)
الفنانة المغربية بسمة بوسيل
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وطن- استعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، رشاقتها بفستان أزرق قصير، داخل المصعد.

ونشرت بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، فيديو عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي تحمل أكياساً وتتمايل أمام المرآة بفستان أزرق قصير منقوش بورود زهرية.

كما ظهرت بسمة في مقطع آخر، تستعرض مفاتنها داخل النادي الرياضي.

وارتدت طليقة تامر حسني، ليجن ملون ضيق جداً كشف منطقتها الحساسة، مع توب أبيض، في تعمد واضح للإثارة.

أول عمل فني

هذا وقد روجت بسمة لأولى أغانيها التي ستطرحها قريباً، بعد عودتها إلى الفن بعد طلاقها من تامر.

ونشرت بسمة مقطعاً ظهرت فيه أثناء تسجيلها الأغنية الجديدة.

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وتعتبر هذه الأغنية هي الأولى لبسمة بعدما أعادت أداء أغنية “مين اللي بيختار” للفنانة اللبنانية هبة الطوجي.

كما أدت بسمة أغنية “بكرا شي نهار” للفنانة اللبنانية جوليا بطرس.

المصدررصد ومتابعة وطن

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