الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد ترد على غضب الإماراتيين من فضيحتها باليونان بطريقتها (شاهد)

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وطن- بعد أيام قليلة من نشر زوجها مانع بن محمد بن مناع آل مكتوم، للصور التي اعتبرها الإماراتيون فاضحة خلال قضائهم أجازتهما في اليونان، ودون اي اهتمام بحالة السخط على ظهورها الأخير، نشرت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد حاكم دبي صورا لهما خلال استماتعهما بأجواء جزيرة ميكونوس اليونانية.

وظهرت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد في الصور بشعرها المسدول على صدرها، مرتدية عباءة مموجة باللون الأزرق الفاتح وحقيبة يد فاخرة تعمدت إخفاء علامتها التجارية.

من جانبه، ظهر زوجها بإطلالة شبه غربية مرتديا بنطال وقميص وقبعة على الرأس.

ولم تكتف الشيخة مهرة بالصور التي عبرت من خلالها عن سعادتها واستمتاعها بأجازتها برفقة زوجها الذي ارتبطت به في حفل زفاف فاخر في يونيو/حزيران الماضي، بل استعانت بأبيات شعرية لإبن الفارض تتغزل بها بزوجها.

وكتب تعليقا على الصور:”إذا صفا لك من زمانك واحدُ.. فهو المراد وعش بذاك الواحد”.

وأضافت:”وإذا تآلفت القلوب على الهوى..فالناس تضرب في حديدٍ باردٍ “.

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فضيحة الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد

وكان مانع بن محمد بن مناع آل مكتوم قد تسبب بموجة غضب عارمة ضده بعد نشره مجموعة من الصور برفقة زوجته أثناء عطلتهما في جزيرة ميكونوس أثناء ركوبهم بركوب دراجة جت سكي المائية.

وأظهرت الصور التي تم نشرها على حساب الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد وزوجها مناع آل مكتوم بشكل مشترك إطلالة وصفت بالفضيحة لها، كونها ظهرت كاشفة عن فخذها وصدرها وظهرها بشكل لا يليق بينما كانت تجلس خلفه.

عطلة في اليونان

يشار إلى أن الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ابنة حاكم دبي، وزوجها الشيخ مانع بن محمد بن مناع آل مكتوم، يقضيان قتاً ممتعاً في اليونان، كما أنه في وقت سابق من هذا الشهر، قضى الزوجان الملكيان يومًا استثنائيًا معًا في ميدان الرماية في جبل علي.

حفل زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد

وتزوجت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ مانع بن محمد آل مكتوم في يونيو/حزيران 2023، وتمت مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحفل على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي من قبل أحد أصدقاء الشيخة مهرة، والتي عرضت الزخارف الفاخرة التي زينت قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، على الرغم من أنها لم تقرر إلا في وقت لاحق مشاركة صور من حفل الزفاف مع متابعيها على إنستغرام.