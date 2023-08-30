الشهيد خالد الزعانين بث الذعر في قلوب الإسرائيليين ومستوطنون يحتفلون بتصفيته

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وطن- في مؤشر يعبر عن التأزم النفسي والمعنوي الذي يعيشه المستوطنون الإسرائليون عقب كل عملية ينفذها الفلسطينيون ضدهم، أظهرت مقاطع فيديو احتفالهم بلحظة إعدام الفتى خالد سامر الزعانين، منفذ عملية الطعن التي وقعت، مساء الأربعاء، في القدس وأدت إلى إصابة خطيرة لمستوطن، مساء الأربعاء.

واتضح أن منفذ عملية الطعن هو الشهيد الفتى خالد سامر الزعانين (14 عامًا) في بيت حنينا شمال القدس، وقامت قوات الاحتلال باقتحام منزل عائلته.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مجموعة من المستوطنين وهم يحتفلون ويصفقون بعد إطلاق النارـ على منفذ عملية الطعن واستشهاده قرب حي المصرارة في القدس.

ووفق أحد الفيديوهات الذي رصدته “وطن” يرى العشرات من المستوطنين وهم يقفون بلباسهم اليهودي التقليدي على رصيف مقابل لمكان العملية، ويسمع أصوات تصفيق وتصفير أثناء نقل جثة الشهيد إلى سيارة الإسعاف ويسمع في خلفية الفيديو امرأة تتلفظ بكلمات عبرية.

تغطية صحفية: "مستوطنون يحتفلون لحظة إعدام قوات الاحتلال لشاب قرب حي المصرارة في القدس". pic.twitter.com/Al6CXTgNPT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2023

المستوطنون الصهاينة ظهروا يحتفلون بتصفية جيش الاحتلال، للفتى خالد سامر الزعانين (14عاما) في مدينة القدس المحتلة.

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هجوم بسكين

وكانت شرطة الاحتلال قالت في بيان لها إنّ “مشتبهاً به مسلّحاً بسكين نفّذ هجوماً بالقرب من “محطة شيفتي إسرائيل للترامواي في القدس”.

وأضافت: “تمّ تحييد المشتبه به على الفور”، من دون مزيد من التفاصيل.

متابعة " فلسطين الآن"..

قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الشهيد الفتى خالد سامر الزعانين (14 عامًا) في بيت حنينا شمال القدس، وهو منفذ عملية الطعن مساء اليوم pic.twitter.com/jCEDKCnRT1 — وكالة فلسطين الآن (@AlanWkalt) August 30, 2023

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن جهاز الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داود الحمراء”، إنّه أسعف رجلاً يبلغ من العمر نحو 25 عاماً إثر إصابته بجروح في ظهره ونقله إلى المستشفى.

وأصدر مستشفى “شعاري تسيديك” الذي نُقل إليه المصاب بياناً أوضح فيه أنّ الجريح في حالة “مستقرّة” و”يتلقّى العلاج”.

مستوطنون يحتفلون ويصفقون لقوات الاحتلال التي أعدمت شاباً فلسطينيًا قرب حي المصرارة في القدس pic.twitter.com/NSoPC2dTi3 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 30, 2023

واستنفرت قوات الاحتلال في محيط عملية الطعن، وأوقفت العمل في محطة القطارات بالقدس المحتلة.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بجروح متوسطة وتم تحييد منفذ عملية طعن في محطة القطار الخفيف في القدس”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن هيئة الإسعاف الإسرائيلية قدمت العلاج الطبي للمصاب الإسرائيلي وتم نقله إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا في عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

صور توثق الدمار الكبير في منزل عائلة الشهيد المقدسي خالد الزعانين عقب اقتحامه لساعات من قبل قوات الاحتلال واعتقال والدي الشهيد pic.twitter.com/Ap0gYaBAhQ — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 30, 2023

ورصد مركز “معطى” 1132 عملاً مقاوماً خلال يوليو/ تموز الماضي، بينها 97 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت 33 عملية منها في جنين.

وأسفرت عمليات المقاومة المتصاعدة ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، عن مقتل 36 إسرائيلياً منذ مطلع عام 2023، وحتى تاريخ 21 آب/ أغسطس الجاري.

حركة حماس تعلق

من جانبها أصدرت حركة حماس بيانا علقت فيه على العملية وجاء فيه: ” نزف الشهيد المجاهد، خالد سامر الزعانين (15 عامًا)، من حي بيت حنينا، الذي ارتقى بعد عملية طعن بطولية نفذها في محطة القطار في القدس المحتلة مساء اليوم، والشهيد عايد عادل منصور (30 عامًا)، من بلدة كفر قليل في نابلس الذي ارتقى خلال الإعداد والتجهيز للتصدي لعدوان الاحتلال.”