الثلاثاء, أغسطس 29, 2023
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رونالدو وماني يرقصان على الطريقة السعودية ويشعلان مدرجات النصر

بعد إحرازه الهدفين بدا رونالدو وهو يرسم "قلب" بيديه كتحية خاصة للجمهور وفي مشهد آخر ظهر وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية

كتب خالد الأحمد
رونالدو وماني يرقصان على الطريقة السعودية ويشعلان مدرجات النصر
رونالدو يرقص على الطريقة السعودية
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وطن- ضمن يوميات اللاعبين العالمين المنضمين حديثاً للأندية السعودية، وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاعب النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يقوم برقص العرضة السعودية احتفالاً بالهدفين اللذين أحرزهما ضد منتخب الشباب.

ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024، متصدرراً بذلك جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وشهدت أرضية ملعب “الأول بارك” معقل الفريق العالمي، تقدم صاحب الأرض على حساب الضيف بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء سددها رونالدو في الدقيقة 13.

ثم حصل أصفر الرياض على ركلة جزاء ثانية، تمكن الدون البرتغالي من تسجيلها في مرمى فريق الشباب، وذلك عند الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

رونالدو رسم قلب بيديه ورقص العرضة

وبعد إحرازه الهدفين بدا رونالدو وهو يرسم “قلب” بيديه كتحية خاصة للجمهور.

وفي مشهد آخر ظهر وهو يقوم برقص العرضة السعودية، حيث رفع يده اليمنى عالياً وبدأ يتحرك بشكل جانبي، وهو ينقّل قدميه بشكل متتابع.

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مما أثار حماس وتصفيق الجمهور الذي كان بالآلاف على مدرجات المباراة.

وهي ذات الحركات والرقصة التي أداها زميله في نادي النصر، ساديو ماني الذي ظهر هو الآخر وهو يرقص العارضة.

و”العرضة النجدية” وتعرف أيضًا بـ”العرضة السعودية”، هي رقصة شعبية تؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية، وتمثل جزءاً مهماً من تاريخ المملكة، حيث بدأت كأحد أهازيج الحروب في الماضي.

وهي العرضة الرسمية للبلاد حيث يشارك فيها الملك أيضًا في حفل استقبال كبار الشخصيات.

وكان النصر بقيادة رونالدو كان قد استهل بطولة الدوري بخسارتين أمام الاتفاق والتعاون، قبل أن يعود إلى الانتصارات في الجولة الثالثة أمام الفتح بخمسة أهداف دون رد.

رونالدو وماني يرقصان على الطريقة السعودية
رونالدو وماني يرقصان على الطريقة السعودية

رونالدو أدى العرضة من قبل

ويحتل النصر المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بينما فريق الشباب يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين بعد التعادل في مواجهتين والخسارة في مباراة.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي خطف الأنظار في أثناء احتفال مع فريقه بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، وهو يؤدي رقصة “العرضة” الشعبية الشهيرة بالسيف، ويتوشّح علم المملكة العربية السعودية على أرض نادي النصر في الرياض.

وبدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عامًا)، حينها في مقطع فيديو نشره نادي النصر على حسابه في “إكس” – تويتر- سابقاً وهو يرتدي جلابية بيضاء اللون ويضع على كتفيه علم المملكة العربية السعودية، وقد رفع السيف على إيقاع العرضة السعودية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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