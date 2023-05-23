فيديو سجود كريستيانو رونالدو بعد هدفه في مرمى الشباب

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وطن- وثّق مقطع فيديو من مُدرجات ملعب “الأول بارك”، لحظة سجود لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى نادي الشباب السعودي اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن.

كريستيانو يسجد لأول مرة في السعودية

وأظهر مقطع فيديو متداول، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحتفل رفقة زملائه في النصر السعودي، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59 في مواجهة حاسمة ضد نادي الشباب ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن.

وفي غمرة سعادته بهدف التفوق (النتيجة حاليا 3/2 لصالح النصر مع تواصل المباراة)، سجد رونالدو وسط جمع من لاعبي النصر المنتشين بالهدف الذي أسكنه نجمهم المتألق في شباك الشباب.

عاجل : كرستيانو رونالدو احتفل بالسجود لاول مرة على الاطلاق !! 💛💛pic.twitter.com/hHv5qZ2Nms — Screen Mix (@ScreenMix) May 23, 2023

واحتفل رونالدو بطريقته المعتادة بإشارة إلى عضلاته وصرخاته، قبل أن يسجد على أرض الملعب وقبل العشب، وسط هتافات الجماهير.

وأثار سجود رونالدو استغراب وإعجاب كثير من المشاهدين والمعلقين، خاصة أنه لم يفعل ذلك من قبل في مسيرته.

سجود كريستيانو بعد هدف الحسم pic.twitter.com/FCHCFzxcXg — ماجد || Nolan 🇰🇼 (@_RossonerO94) May 23, 2023

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وقال بعضهم إن رونالدو أراد تكريم المشجعين السعوديين وإظهار احترامه لدينهم وثقافتهم الإسلامية.

في حين قال آخرون إن رونالدو كان يشكر الله على هذا الإنجاز، وأنه يحاول تحسين صورته بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها مؤخرا عن ناديه ومدربه.

سجود سجدة شكر لله من كريستيانو بعد هدف الحسم قبل قليل ❤️ #كريستانو_رونالدو #كريستيانو pic.twitter.com/lD9tRsv2nT — دارويـن (@Darwin27q) May 23, 2023

رونالدو رقم صعب في دوري روشن السعودي

بهدفه الذي سجله مساء اليوم في شباك نادي الشباب، رفع رونالدو رصيده إلى 15 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم مع النصر السعودي، مؤكدا على تألقه وإبداعه رغم تقدمه في السن وهو البالغ من العمر 38 عاماً.

وبالعودة إلى مباراة النصر والشباب المُقامة حالياً على أرض ملعب “الأول بارك”، ملعب نادي النصر تجدر الإشارة إلى أنها تمثل دافعا إضافيا لمساعي النصر في تصدر جدول ترتيب دوري روشن.

فيديو | فرحة كرستيانو رونالدو بالهدف الثالث

والسجود لله شكرًا 🥲🥲 الله يهدي قلبه للاسلام

فرحة كبيرة #النصر_الشباب pic.twitter.com/1Nxqp4RAsn — علي العنزي (@Ali_alabdallh) May 23, 2023

ودخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق الطائي وتقليص الفارق بينه وبين الاتحاد إلى ثلاث نقاط، حيث يحتل فريق النجم البرتغالي (حالياً) المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة جمعها من 27 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، لكنه لم يلعب إلا 26 مباراة، وسوف يلعب اليوم أمام فريق الوحدة.