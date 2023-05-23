الثلاثاء, مايو 23, 2023
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رياضة

فيديو سجود كريستيانو رونالدو بعد هدفه في مرمى الشباب

كريستيانو رونالدو أظهر في مناسبات عديدة احترامه للدين الإسلامي وتقديره لمعتنقيه ومعروف عنه إعلائه للقيم والعادات المحلية لمختلف شعوب العالم

كتب فهمي الورغمي
لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو watanserb.com
لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو
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وطن- وثّق مقطع فيديو من مُدرجات ملعب “الأول بارك”، لحظة سجود لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الثالث في مرمى نادي الشباب السعودي اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن.

كريستيانو يسجد لأول مرة في السعودية

وأظهر مقطع فيديو متداول، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يحتفل رفقة زملائه في النصر السعودي، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 59 في مواجهة حاسمة ضد نادي الشباب ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن.

وفي غمرة سعادته بهدف التفوق (النتيجة حاليا 3/2 لصالح النصر مع تواصل المباراة)، سجد رونالدو وسط جمع من لاعبي النصر المنتشين بالهدف الذي أسكنه نجمهم المتألق في شباك الشباب.

واحتفل رونالدو بطريقته المعتادة بإشارة إلى عضلاته وصرخاته، قبل أن يسجد على أرض الملعب وقبل العشب، وسط هتافات الجماهير.

وأثار سجود رونالدو استغراب وإعجاب كثير من المشاهدين والمعلقين، خاصة أنه لم يفعل ذلك من قبل في مسيرته.

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وقال بعضهم إن رونالدو أراد تكريم المشجعين السعوديين وإظهار احترامه لدينهم وثقافتهم الإسلامية.

في حين قال آخرون إن رونالدو كان يشكر الله على هذا الإنجاز، وأنه يحاول تحسين صورته بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها مؤخرا عن ناديه ومدربه.

كريستيانو يسجد لأول مرة في السعودية
كريستيانو يسجد لأول مرة في السعودية

رونالدو رقم صعب في دوري روشن السعودي

بهدفه الذي سجله مساء اليوم في شباك نادي الشباب، رفع رونالدو رصيده إلى 15 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم مع النصر السعودي، مؤكدا على تألقه وإبداعه رغم تقدمه في السن وهو البالغ من العمر 38 عاماً.

وبالعودة إلى مباراة النصر والشباب المُقامة حالياً على أرض ملعب “الأول بارك”، ملعب نادي النصر تجدر الإشارة إلى أنها تمثل دافعا إضافيا لمساعي النصر في تصدر جدول ترتيب دوري روشن.

ودخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق الطائي وتقليص الفارق بينه وبين الاتحاد إلى ثلاث نقاط، حيث يحتل فريق النجم البرتغالي (حالياً) المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة جمعها من 27 مباراة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، لكنه لم يلعب إلا 26 مباراة، وسوف يلعب اليوم أمام فريق الوحدة.

فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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