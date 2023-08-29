رسمياً.. الإمارات تعلن وقوفها بكل ما تملك بجانب المغرب ضد الجزائر في حال اندلاع الحرب

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وطن- شنت صحيفة “الشروق” الجزائرية هجوم عنيفا على الإمارات، متوقعة انفجار أزمة دبلوماسية بين البلدين في أي وقت، وذلك على خلفية تصريحات مسربة أدلى بها الملحق العسكري الإماراتي في سفارة بلاده في الجزائر.

وأكدت الصحيفة الجزائرية نقلا عن مصادر دبلوماسية أجنبية ما وصفتها “وجود تحركات مشبوهة لملحق الدفاع بسفارة الإمارات العربية في الجزائر”، موضحة أن هذه التصرفات غير لائقة وتضر بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدة حرص الجزائر “على صيانة روابط الأخوة والعمل على ترقية العلاقات الثنائية”، وبشكل خاص بين البلدان العربية.

وبحسب التسريبات التي أدلى بها الدبلوماسي الأجنبي للصحيفة، فإن الملحق العسكري الإماراتي في الجزائر والذي يحمل رتبة عقيد صرح أمام نظراء له من عدة دول أوروبا أنه “في حال نشوب حرب بين الجزائر والمغرب، فإن بلاده ستقف بكل إمكاناتها مع المغرب“.

كلام أرعن

ووصفت الصحيفة تصريحات الملحق العسكري الإماراتي المسربة بـ”الكلام الأرعن واالمنافي لكل القيم الدبلوماسية والقومية”، مؤكدة على أن الجزائر قد اعدت العدة بكل اقتدار لمواجهة “التحالف الصهيونيبكل تفرعاته ومحاوره وسيناريوهاته”، مشددة على أن الجزائريين الأحرر سيدافعون عن بلادهم بكل كل اقتدار وتحت أية ظروف.

تصريح أخرق

واستنكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية المقربة من قصر المردية، ما وصته بـ” التصريح الأخرق”، مستغربة أن يصدر ذلك عن “مسؤول” دبلوماسي رسمي عربي، كان المفترض أن تسعى بلاده “إن كانت عربية” لحل النزاعات البينية بين البلدان العربية.

الإمارات كيان وظيفي ومصيره إلى زوال

وفي هجوم صريح على الدور الإقليمي للإمارت وسياساتها، قالت الصحيفة:”صرنا نجد آثار خرابه في كل الأزمات الإقليمية، بل والحروب عبر كل القارات، لأنه مجرد كيان وظيفي في لعبة الأمم على مسرح الأحداث الدولية، وسينتهي إلى زوال يوم يرفع عنه سادته الدوليون الحماية العسكريّة.”

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طعن الفلسطينيين في الظهر

كما هاجمت الصحيفة ما وصفته بـ”زيادة على دورها التدميري في الجغرافيا العربية والإفريقية، من ليبيا إلى سوريا مرورا باليمن والساحل، وتحولها إلى رأس حربة في التطبيع مع “إسرائيل” ومحاصرة المقاومة وضرب الفلسطينيين في الظهر”.

معول هدم حضاري

وأكدت “الشروق” على أن الإمارات أصبحت خلال السنوات الأخيرة معول هدم حضاري وأخلاقي في المنطقة، خاصة في ظل تبنيها لديانة جديدة “الديانة الإبراهيمية”، والذي أكدت الصحيفة أنه يأتي “ضمن مشروع صهيوني خطير لوأد القضية الفلسطينية، وكل هذه المؤشرات تجعلها كيانا منبوذا من جميع الشعوب الإسلامية والعربية.”

صحيفة “الخبر” تصف أبو ظبي بعاصمة الفتنة

ويأتي كشف صحيفة “الشروق” بعد نحو شهر تماما من هجوم صحيفة “الخبر” الجزائرية على الإمارات واتهاماه لأبو ظبي بالقيام بممارسات عدائية ضد بلادها.

وتحدثت تحت عنوان “أبوظبي.. عاصمة التخلاط”، نشرت جريدة الخبر الجزائرية، مقالا عدّدت فيه ما وصفته بـ “الممارسات الإماراتية العدائية التي لا تتوقف ضد الجزائر”.

ويعني عنوان المقال بالجزائرية “أبوظبي.. عاصمة الفتنة” أو بمعنى آخر “عاصمة المؤامرة”. وفي متنه الذي حظي بتفاعل واسع، تقول الجريدة إن “ورثة الشيخ زايد، حوّلوا بلادهم إلى وسيط لدى الكيان الصهيوني، وسخّروا إمكانات مالية ومادية ضخمة من أجل محاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، لا سيما الجزائر”.

“النظام الإماراتي يكره الجزائر”

وأشارت “الخبر” في ذات المقال إلى أن “مسؤولون إماراتيون زودوا المغرب بنظام للتجسس على الجزائر“. وأشارت لوجود “ضغوط إماراتية ضد موريتانيا للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وقالت إن الإمارات تمارس ضغطاً رهيباً على موريتانيا لجرها للتطبيع مع إسرائيل، مؤكدة عبر مصادرها سفر وزير الدفاع الموريتاني إلى إسرائيل في الفترة الماضية عبر إمارة دبي، في رحلة أشرف عليها مسؤولون إماراتيون.

كما تطرّق ذات المقال إلى “ابتزاز تونس بـ الأموال الإماراتية لقطع علاقتها مع الجزائر”. وأشار إلى “إحباط محاولة إغراق الجزائر بحوالي مليوني قرص مهلوس عبر ليبيا”.