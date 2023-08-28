يبدو أن فاطمة المؤمن كانت مخمورة تماما.. أول فيديو للحادث المروع بالكويت

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وطن- وثّقت كاميرات مراقبة عند تقاطع السور مع الملك فهد، لحظة تصادم سيارة الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن” مع سيارة الضحيتين، مُواطنيها “يوسف بدر الكعمي” و “وليد جاسم بن زنيوط المطيري”.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وهو أول فيديو ينشر للحادثة، كيف أن فاطمة المؤمن كانت تسير بسرعة جنونية دون مبالاة لإشارات المرور، الخميس الماضي.

فيديو صادم لحادث فاطمة المؤمن في الكويت

واعتبر كثيرون في الكويت، أن مقطع الفيديو المذكور تأكيد إضافي على إفادة الشرطة الكويتية بأن الفاشينيستا “كانت بحالة غير طبيعية” ويبدو أنها كانت مخمورة تماما.

فيديو/ كاميرا المراقبة توضح كيف وقع حادث «الفاشينستا» والذي راح ضحيته شابين وإثنين في العناية المركزة. pic.twitter.com/7nhNrhAoHb — المجلس (@Almajlliss) August 28, 2023

وفاطمة عصام حمد المؤمن هي خبيرة تجميل، فاشنيستا، مدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.

الشرطة الكويتية تحقق في الحادثة

ألقت الشرطة الكويتية، مساء الخميس، القبض على الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن“.

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وكشفت وسائل إعلام محلية أنه “تم إجراء تحليل دم للفاشينيستا، واتضح أنها تحت تأثير المخدرات والكحول”.

وجاء في منشور لصفحة “المجلس” الكويتية أن “مواطنة كويتية “الفاشنيستا” تسببت بحادث اصطدام بين سيارتين، بعد أن تجاوزت الإشارة الحمراء، حيث كانت بحالة غير طبيعية”.