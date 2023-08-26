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فاطمة المؤمن تنهار أثناء التحقيق وتعترف بالحقيقة بعد وصول التحاليل

الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن تسببت في وفاة شخصين بسبب كسرها إشارة المرور تحت تأثير الكحول والمخدرات

كتب باسل سيد
فاطمة المؤمن تنهار أثناء التحقيق وتعترف بالحقيقة بعد وصول التحاليل
الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن
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وطن- كشفت وسائل إعلام كويتية عن آخر تطورات قضية الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، التي تسببت بوفاة شابين في حادث سير مؤلم.

وأفادت حسابات إخبارية كويتية بأن فاطمة المؤمن، انهارت أثناء التحقيق معها واعترفت بالحقيقة.

فاطمة المؤمن تعترف بالحقيقة

الفاشينستا الكويتية اعترفت بعد وصول التحاليل، بقيادتها السيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

وكانت السلطات الكويتية، احتجزت فاطمة المؤمن، إذ تسبب الحادث في قتل وإصابة 4 أشخاص.

وتم توجيه 3 تهم للكويتية فاطمة المؤمن على رأسها القتل الخطأ، وتجاوز السرعة بسبب القيادة بحالة غير طبيعية.

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ورغم ذلك حاولت شقيقة الفاشينستا، المحامية مريم المؤمن، تبرئة شقيقتها بطريقة صادمة، حيث رفعت شكوى ضد المتوفين تتهمهم فيها بالتحرش بشقيقتها فاطمة، ما فجر موجة غضب على مواقع التواصل في الكويت.

شقيقة فاطمة اتهمت المتوفين بالتحرش
شقيقة فاطمة اتهمت المتوفين بالتحرش

وكانت وسائل إعلام كويتية ذكرت، أنه تم العثور على 4 كراتين من مخدر اللاريكا في السيارة التي كانت تقودها الفاشنيستا فاطمة المؤمن.

وستتم إضافة تهمة جديدة لها، وهي تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار، وتمت إحالة المضبوطات لمكافحة المخدرات لفحصها.

صور مروعة لسيارة فاطمة المؤمن

وانتشرت عبر مواقع التواصل صور سيارة الفاشينيستا الكويتية من نوع “بنتلي”، والتي تحطمت أثناء سيرها عند تقاطع السور مع الملك فهد.

سيارة فاطمة المؤمن
سيارة فاطمة المؤمن

ويشار إلى أن فاطمة عصام حمد المؤمن، هي مشهورة كويتية تبلغ من العمر 30 عامًا.

تخرجت فاطمة من كلية الهندسة المعمارية، وهي واحدة من أشهر صناع المحتوى حول الموضة، حيث يبلغ عدد متابعيها على انستغرام، نحو 2 مليون شخص.

المصدرتويتر، وطن

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