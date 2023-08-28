الإثنين, أغسطس 28, 2023
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ملامح صادمة لشقيقة ملك المغرب بأحدث ظهور تثير قلقا بشأن وضعها الصحي

كان لافتا ظهور الإعياء والتعب على وجه شقيقة الملك محمد السادس، للا حسناء كما بدا الهزال واضحا على يديها وساقيه

كتب باسل سيد
ملامح صادمة لشقيقة ملك المغرب بأحدث ظهور تثير قلقا بشأن وضعها الصحي
شقيقة ملك المغرب الأميرة للا حسناء
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وطن- أثار أحدث ظهور لشقيقة ملك المغرب محمد السادس، للا حسناء، حالة من الجدل بعد ظهور تغير كبير على ملامحها وسط تساؤلات حول وضعها الصحي.

ويشار إلى أنه يوم، السبت 26 أغسطس، استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بقصر الضيافة بالرباط، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة ال،14 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس.

هل تعاني للا حسناء من مرض ما؟

وبينما ظهرت للا حسناء، وسط الأطفال الفلسطينيين لفتت ملامحها الهزيلة ووجها الشاحب أنظار البعض، الذين عبروا عن قلقهم بشأن وضعها الصحي جراء هذا الظهور.

وكان لافتا ظهور الإعياء والتعب على وجه شقيقة الملك محمد السادس، كما بدا الهزال واضحا على يديها وساقيها.

الظهور الذي دفع العديد من النشطاء للتساؤل عما إذا كانت، للا حسناء تعاني من مرض ما لم يعلن عنه بعد.

وجدير بالذكر أن شقيقها العاهل المغربي محمد السادس، مصاب بمرض “الساركويد” وهو نمو مجموعات صغيرة من الخلايا الالتهابية في أجزاء مختلفة من الجسم.

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استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين
استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بقصر الضيافة بالرباط الأطفال المقدسيين

وهو المرض الذي أثر على الملك بشكل كبير ومنعه لفترات من القيام بمهامه الرسمية خاصة الخارجية منها، وذلك فضلا عن أمراض القلب التي يعانيها وأجرى بسببها أكثر من عملية في القلب كان آخرها عام 2020.

وسبق أن كشف خبراء من مركز بوسطن الطبي بأمريكا، بأنه يجب على محمد السادس اتباع نظام غذائي محدود في الأطعمة الغنية بالكالسيوم (مثل: منتجات الألبان والبرتقال والقرنبيط والسلمون المعلب والسلمون والكرنب الأخضر) والفيتامينات التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د، بسبب مرض الساركويد الذي يعاني منه.

كما أنه يجب على العاهل المغربي تجنّب التعرض المفرط للشمس، بحسب ذات الخبراء الذين لفتوا إلى “أن كل هذا الكوكتيل جعل ملك المغرب يفقد وزنه.”

جدير بالذكر أن الأميرة للا حسناء، هي أصغر ابنة لملك المغرب السابق الحسن الثاني، من زوجته الثانية لطيفة حمو، وشقيقة الملك محمد السادس بن الحسن والأمير رشيد.

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بقصر الضيافة بالرباط
صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بقصر الضيافة بالرباط

الدورة الـ14 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال المقدس

ويشار إلى أنه بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج المخيمات الصيفية لوكالة بيت مال القدس منذ إطلاقها سنة 2008، والتي بلغت هذه السنة دورتها ال14، ما مجموعه 700 طفل من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 70 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا على قوة تضامن المغاربة مع الفلسطينيين.

وعلى غرار الدورات السابقة، استفاد من الدورة الأخيرة للمخيم، التي أطلق عليها اسم “المسيرة الخضراء” والتي نظمت خلال الفترة من 10 إلى 26 أغسطس الجاري، أطفال مقدسيون (إناث وذكور) تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة والذين يرافقهم مؤطرون من المدينة المقدسة.

وبهذه المناسبة، أخذت للأميرة للا حسناء صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم ومؤطريهم.

المصدررصد وتحرير وطن

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