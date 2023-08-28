بالعباءة والكعب العالِ.. متشبه بالنساء يثير صدمة السعوديات في الخُبر

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عن إلقاء القبض على رجل ظهر يتشبه بالنساء، ويرتدي زي إمرأة في أحد المراكز التجارية بمدينة “الخبر” السعودية.

وفي مقطع انتشر على نطاق واسع، ظهر الشخص الذي بدا أوروبي الملامح برفقة رجل أمن وهو يرتدي عباءة نسائية سوداء، وينتعل حذاء أبيض بكعب عال وحقيبة بيده.

وكان يمشي في أحد ممرات مول في المدينة النفطية، ويسمع صوت فتاة وهي من تقوم بتصويره وهي تقول “لا ما أصدق وربي إني من البداية أنا شاكة.”

متشبه بالنساء في أحد المولات بالسعودية

وتكررها مرات عدة قبل أن تنفجر بالضحك مع صديقات كن معها، فيما شوهدت نساء أخريات من مرتادات المول وهن ينظرن إلى المشهد باندهاش غير مصدقات.

فتاة تصاب بالذهول عند رؤية رجل يرتدي "عباية و كعب" برفقة الأمن في احد المولات بـ #الخبر. pic.twitter.com/bLB97ic1yc — سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) August 28, 2023

وتباينت ردود وتعليقات رواد موقع “إكس” –تويتر سابقاً- بخصوص هذه الواقعة والفيديو الذي وصفوه بالمؤذي والبعيد عن أخلاق وتقاليد المجتمع السعودي.

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وفي هذا السياق تساءلت مغردة باستنكار: “لا أدري ما هدف هذا الشخص من التنكر بزي نساء.. هل كان يريد أن يسرق أو يدخل دورات المياه الخاصة بالبنات.. وفي كل الأحوال ما قام بهد هو تشبه بالنساء.”

ما اردى من ذي الا ذي وش كان هدفه يعني يوم لبس كذا؟؟؟

بيسرق ولا بيدخل دورات المياه للبنات وبكل الاحوال تشبه بالنساء !!! — قطنه (@r039028241) August 28, 2023

وعبرت “أنوار” من جانبها عن اعتقادها بأن “الشخص المقبوض عليه رجل خطير لديه سجل جنائي أبرز تهمه فيها الابتزاز الله يكفينا الشر”.

فيما قال “بن عاتق”: “هذا في الغالب متحرش وسخ يرتدي هذا اللبس لهدف مروح مثل وجهه.”

وأضاف أنه رأى “شخص مثله عجوز في مول بجدة وتبين أنه رجل وليس أنثى”.

وعلق “هذه آخرة الميدل بيست والفساد انتشروا داخل أرض الحرمين.. هل سيتم إخراج هذا المتشبه من المول ورميه خارجاً أم ستتم محاسبته”.

بينما بررت “وازا” للمتشبه فعلته قائلة :”عادي يمكن عنده مشهد تمثيل”.

وعقب آخر بسخرية: “الحبيب خبره بالكعب يمشي كنه لابس سكيتشرز”.

عقوبة “التشبه بالنساء”

وفي سياق متصل، كان مغردون تناقلوا في تموز 2022 الحديث عن عقوبة “التشبه بالنساء” في نظام العقوبات الجديد، بعد لقاء مستشار قانوني، يدعى محمد الوهيبي، بث على قناة “السعودية” الرسمي آنذاك.

وقال الوهيبي خلال المقابلة : “إذا شاهدت شخصًا متشبهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق “كلنا أمن” بتوثيق الواقعة وعدم حفظها لغرض شخصي”.

#من_السعودية | محمد الوهيبي: إذا شاهدت شخصًا متشبهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق كلنا أمن بتوثيق الواقعة وعدم حفظها لغرض شخصي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/6D8rZm0G3Y — قناة السعودية (@saudiatv) July 23, 2022

وقال: “نطالب بذلك؛ فنحن لا نقبل أي إساءة أو تشويه لصورة المجتمع السعودي الذي عُرف عنه المحافظة والأخلاق السوية والحميدة في مظهره وسلوكياته”. موضحًا أن الحرية الشخصية ونظرتك الخاصة للباس في حدود منزلك، وليست في الأماكن العامة.

وبحسب المقابلة المذكورة ذكر الوهيبي أن هناك “عقوبات قاسية جدًا”، لافتا أن عقوبة المظهر أو اللباس بالسعودية الذي يكون فيه تشبه بجنس آخر قد تصل إلى 3 سنوات سجنًا، وفقًا لنظام العقوبات الجديد الذي سيصدر قريبًا، على حد قوله.