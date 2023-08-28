الإثنين, أغسطس 28, 2023
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بالعباءة والكعب العالِ.. متشبه بالنساء يثير صدمة السعوديات في الخُبر

الفيديو صورته سيدة سعودية داخل أحد المولات بمدينة الخبر، وفجر جدلا واسعا بين النشطاء عبر السوشيال ميديا

كتب خالد الأحمد
بالعباءة والكعب العالِ.. متشبه بالنساء يثير صدمة السعوديات في الخُبر
رجل يتشبه بالنساء بالسعودية
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر عن إلقاء القبض على رجل ظهر يتشبه بالنساء، ويرتدي زي إمرأة في أحد المراكز التجارية بمدينة “الخبر” السعودية.

وفي مقطع انتشر على نطاق واسع، ظهر الشخص الذي بدا أوروبي الملامح برفقة رجل أمن وهو يرتدي عباءة نسائية سوداء، وينتعل حذاء أبيض بكعب عال وحقيبة بيده.

وكان يمشي في أحد ممرات مول في المدينة النفطية، ويسمع صوت فتاة وهي من تقوم بتصويره وهي تقول “لا ما أصدق وربي إني من البداية أنا شاكة.”

متشبه بالنساء في أحد المولات بالسعودية

وتكررها مرات عدة قبل أن تنفجر بالضحك مع صديقات كن معها، فيما شوهدت نساء أخريات من مرتادات المول وهن ينظرن إلى المشهد باندهاش غير مصدقات.

وتباينت ردود وتعليقات رواد موقع “إكس” –تويتر سابقاً- بخصوص هذه الواقعة والفيديو الذي وصفوه بالمؤذي والبعيد عن أخلاق وتقاليد المجتمع السعودي.

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وفي هذا السياق تساءلت مغردة باستنكار: “لا أدري ما هدف هذا الشخص من التنكر بزي نساء.. هل كان يريد أن يسرق أو يدخل دورات المياه الخاصة بالبنات.. وفي كل الأحوال ما قام بهد هو تشبه بالنساء.”

وعبرت “أنوار” من جانبها عن اعتقادها بأن “الشخص المقبوض عليه رجل خطير لديه سجل جنائي أبرز تهمه فيها الابتزاز الله يكفينا الشر”.

فيما قال “بن عاتق”: “هذا في الغالب متحرش وسخ يرتدي هذا اللبس لهدف مروح مثل وجهه.”

وأضاف أنه رأى “شخص مثله عجوز في مول بجدة وتبين أنه رجل وليس أنثى”.

وعلق “هذه آخرة الميدل بيست والفساد انتشروا داخل أرض الحرمين.. هل سيتم إخراج هذا المتشبه من المول ورميه خارجاً أم ستتم محاسبته”.

بينما بررت “وازا” للمتشبه فعلته قائلة :”عادي يمكن عنده مشهد تمثيل”.

وعقب آخر بسخرية: “الحبيب خبره بالكعب يمشي كنه لابس سكيتشرز”.

رجل يتشبه بالنساء بالسعودية
رجل يتشبه بالنساء بالسعودية

عقوبة “التشبه بالنساء”

وفي سياق متصل، كان مغردون تناقلوا في تموز 2022 الحديث عن عقوبة “التشبه بالنساء” في نظام العقوبات الجديد، بعد لقاء مستشار قانوني، يدعى محمد الوهيبي، بث على قناة “السعودية” الرسمي آنذاك.

وقال الوهيبي خلال المقابلة : “إذا شاهدت شخصًا متشبهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق “كلنا أمن” بتوثيق الواقعة وعدم حفظها لغرض شخصي”.

وقال: “نطالب بذلك؛ فنحن لا نقبل أي إساءة أو تشويه لصورة المجتمع السعودي الذي عُرف عنه المحافظة والأخلاق السوية والحميدة في مظهره وسلوكياته”. موضحًا أن الحرية الشخصية ونظرتك الخاصة للباس في حدود منزلك، وليست في الأماكن العامة.

وبحسب المقابلة المذكورة ذكر الوهيبي أن هناك “عقوبات قاسية جدًا”، لافتا أن عقوبة المظهر أو اللباس بالسعودية الذي يكون فيه تشبه بجنس آخر قد تصل إلى 3 سنوات سجنًا، وفقًا لنظام العقوبات الجديد الذي سيصدر قريبًا، على حد قوله.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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