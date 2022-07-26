عقوبة التشبه بالنساء تثير جدلا صاخبا في السعودية.. هل أقرتها المملكة؟

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وطن – أثيرت حالة من الجدل في السعودية، بشأن الحديث عن عقوبة التشبه بالنساء في نظام العقوبات الجديد.

الجدل أثير عقب ظهور المستشار القانوني محمد الوهيبي، مع قناة “السعودية“، التي قال فيها: “إذا شاهدت شخصًا متشبهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق كلنا أمن بتوثيق الواقعة وعدم حفظها لغرض شخصي”.

#من_السعودية | محمد الوهيبي: إذا شاهدت شخصًا متشبهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق كلنا أمن بتوثيق الواقعة وعدم حفظها لغرض شخصي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/6D8rZm0G3Y — قناة السعودية (@saudiatv) July 23, 2022

وأضاف أن هناك عقوبات قاسية جدًا، لافتا أن عقوبة المظهر أو اللباس بالسعودية الذي يكون فيه تشبه بجنس آخر قد تصل إلى 3 سنوات سجنًا، وفقًا لنظام العقوبات الجديد الذي سيصدر قريبًا، على حد قوله.

#من_السعودية | محمد الوهيبي: اللباس الذي يتضمن تشبه بالنساء مجرم ضمن لائحة العقوبات. #قناة_السعودية pic.twitter.com/vdYy1Gbfa0 — قناة السعودية (@saudiatv) July 22, 2022

ردود أفعال على العقوبة

تصريحات “الوهيبي” تم تداولها على نطاق واسع، وتساءل مغردون حول المعايير المعمول بها للتشبه بالنساء، والتي قد تدفع مواطنا سعوديا للإبلاغ عن مواطن آخر أو مقيم بهذه التهمة.

وقال “Aziz J. Al_Ghunaim”: “ماللذي يحكم التشبه بالنساء والعكس، هناك من يعتبر استعمال واقي شمس او مرطب شفاه تشبه بالنساء وشعر الفتاة القصير ولبس البطال الواسع تشبه بالرجال!! طالما لايوجد مايحدد صفة وحدود زي كل جنس ماهو وجه الإدانه!”.

ماللذي يحكم التشبه بالنساء والعكس، هناك من يعتبر استعمال واقي شمس او مرطب شفاه تشبه بالنساء وشعر الفتاة القصير ولبس البطال الواسع تشبه بالرجال!! طالما لايوجد مايحدد صفة وحدود زي كل جنس ماهو وجه الإدانه! — Aziz J. Al_Ghunaim (@GhunaimAziz) July 24, 2022

وكتبت “lima”: “التشبه بالنساء نفسه تحت اي صفه اش الصفات اللي لو شفتها تقول تشبه بمكن تبلغ على شي وينقلب عليك مافيه تفاصيل”.

التشبه بالنساء نفسه تحت اي صفه اش الصفات اللي لو شفتها تقول تشبه بمكن تبلغ على شي وينقلب عليك مافيه تفاصيل — lima (@lim0e) July 24, 2022

نفي سعودي

في السياق، نفى مسؤول في وزارة الإعلام السعودية، صحة النسخة المتداولة لمشروع نظام العقوبات الجديد المرتقب صدوره.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، نفيه صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد.

مصدر مسؤول في وزارة الإعلام ينفي صحة ما تم تداوله عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 25, 2022

وقال المسؤول السعودي إن المشروع “حاليًا في طور دورة المُراجعة التشريعية”.

وصرح المصدر، بأنه بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية – صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حالياً في طور دورة المُراجعة التشريعية.

وأكد المسؤول “ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة”.