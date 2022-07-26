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عقوبة التشبه بالنساء تثير جدلا صاخبا في السعودية.. هل أقرتها المملكة؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
عقوبة التشبه بالنساء watanserb.com
حالة جدل في السعودية إثر الحديث عن عقوبة التشبه بالنساء في نظام العقوبات الجديد
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وطن – أثيرت حالة من الجدل في السعودية، بشأن الحديث عن عقوبة التشبه بالنساء في نظام العقوبات الجديد.

الجدل أثير عقب ظهور المستشار القانوني محمد الوهيبي، مع قناة “السعودية“، التي قال فيها: “إذا شاهدت شخصًا متشبهًا بالنساء في مكان عام يحق لك التبليغ عن طريق تطبيق كلنا أمن بتوثيق الواقعة وعدم حفظها لغرض شخصي”.

وأضاف أن هناك عقوبات قاسية جدًا، لافتا أن عقوبة المظهر أو اللباس بالسعودية الذي يكون فيه تشبه بجنس آخر قد تصل إلى 3 سنوات سجنًا، وفقًا لنظام العقوبات الجديد الذي سيصدر قريبًا، على حد قوله.

ردود أفعال على العقوبة

تصريحات “الوهيبي” تم تداولها على نطاق واسع، وتساءل مغردون حول المعايير المعمول بها للتشبه بالنساء، والتي قد تدفع مواطنا سعوديا للإبلاغ عن مواطن آخر أو مقيم بهذه التهمة.

وقال “Aziz J. Al_Ghunaim”: “ماللذي يحكم التشبه بالنساء والعكس، هناك من يعتبر استعمال واقي شمس او مرطب شفاه تشبه بالنساء وشعر الفتاة القصير ولبس البطال الواسع تشبه بالرجال!! طالما لايوجد مايحدد صفة وحدود زي كل جنس ماهو وجه الإدانه!”.

وكتبت “lima”: “التشبه بالنساء نفسه تحت اي صفه اش الصفات اللي لو شفتها تقول تشبه بمكن تبلغ على شي وينقلب عليك مافيه تفاصيل”.

نفي سعودي

في السياق، نفى مسؤول في وزارة الإعلام السعودية، صحة النسخة المتداولة لمشروع نظام العقوبات الجديد المرتقب صدوره.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، نفيه صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد.

وقال المسؤول السعودي إن المشروع “حاليًا في طور دورة المُراجعة التشريعية”.

وصرح المصدر، بأنه بناءً على ما ورد الوزارة من الجهات المعنية – صحة ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حالياً في طور دورة المُراجعة التشريعية.

وأكد المسؤول “ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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