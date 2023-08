لامين يامال يكشف المستور بين الاتحاد المغربي والإسباني.. هل يعود الركراكي بـ كنز برشلونة؟

- Advertisement -

وطن- نشر صاحب أحد المطاعم في مدينة برشلونة الإسبانية، صوراً له رفقة كل من “وليد الركراكي”، مدرب منتخب المغرب، و لاعب الفريق الكاتالوني “لامين يامال”، لتشتعل على إثرها موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي لقاء وُصف بـالـ “مفاجئ” من قبل وسائل إعلام مغربية، التقى مدرب أسود الأطلس باللاعب المغربي الشهير لامين يامال، الذي يلعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني والذي تدور الشائعات حول تمثيله المحتمل للمنتخب الاسباني.

ومثلما يمارس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضغطاً رهيباً على لامين يامال وأسرته، من أجل استقطابه رسمياً، بداية من المعسكر التدريبي لمنتخب “لاروخا” في سبتمبر/أيلول القادم، يسعى أيضاً الاتحاد المغربي إلى حسم “المعركة” لمصلحته، من خلال تواصله المستمر مع والد نجم برشلونة الصاعد.

كشف مصدر خاص لموقع “العربي الجديد“، أن “الاتحاد المغربي يدبر ملف اللاعب يامال في سرية تامة، من دون تسريب أي معلومة عن تحركاته”.

ولفت ذات المصدر، إلى الاتحاد “كان على علم بالاجتماع الذي جمع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بموهبة برشلونة في أحد المطاعم في إسبانيا، من دون نشر صورة لهما على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت سربت فيه صورتان ليامال والركراكي مع نفس نادل المطعم”.

وتابع ذات المصدر “يبدو أن الاتحاد المغربي لا يريد ممارسة ضغط نفسي إضافي على اللاعب لامين يامال، لهذا قرر عدم استعمال ورقة الإعلام في هذا الملف، حفاظاً على مكانته بنادي برشلونة الإسباني”.

لامين يامال (واسمه الأمين جمال) هو لاعب كرة قدم من أصول مغربية، ولد يوم 13 يوليو/ تموز 2007، ويلعب بصورة أساسية في مركز الجناح الأيمن.

عندما بلغ لامين يامال سن السابعة في صيف 2014، التحق بأكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة، حيث اكتشفه المدرب ديفيد سانشيز، الذي أُعجب بمهاراته وخاصة أسلوبه “الساحر” في التعامل مع الكرة بقدمه اليسرى.

