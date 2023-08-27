الأحد, أغسطس 27, 2023
الرئيسيةحياتناراقصة تحيي حفل تكريم أوائل الثانوية بمصر ومعلّقون: "إهانة في بلد لا...
حياتنا

راقصة تحيي حفل تكريم أوائل الثانوية بمصر ومعلّقون: “إهانة في بلد لا يقدر العلم” (شاهد)

عبر مصريون عن استيائهم مما حدث ورأوا أن احضار الراقصة للحفل إهانة للعلم

كتب أنس السالم
راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في القليوبية
راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في القليوبية
- Advertisement -

وطن – أثار إشراك راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في القليوبية، ضجةً واسعةً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو، رصدته وطن، من الحفل، تظهر فيه راقصة بملابس الرقص الخاصة، وهي تؤدي وصلات رقص أمام الحضور في حفل التكريم، الأمر الذي اثار انتقادات حادة للقائمين على الحفل، معبرين عن استيائهم مما حدث.

وكتب أحد المعلقين: “يا أسفي على العلم اللي كل يوم بيتهان في بلد لا تقدر العلم … تخيلوا معايا .. دي راقصة تقوم بإحياء حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمركز شباب بـمحافظة القليوبية المصرية!!”.

وبعد الضجة التي أثارها حضور الراقصة لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة، خرج الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، عن صمته وأدلى بتصريحٍ حول الواقعة الغريبة.

راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بالقليوبية
أثارت الراقصة جدلاً بين المصريين معبرين عن استيائهم مما حدث في الحفل

وقال الوكيل “إن مركز شباب كفر منصور ليس به ملعب، وهو مبنى إداري فقط مكون من 3 حجرات على طابقين”.

محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية
محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحفل المقام ليس له أي علاقة بالشباب والرياضة في محافظة القليوبية. وأقامه شخص من أهالي القرية ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص، تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة.وفق “المصري اليوم

المصدررصد وطن + مواقع الكترونية

اقرأ أيضاً

حياتنا

“شاهد” فيفي عبده بقميص نوم فاضح بأحدث ظهور وتقول خوفا من حسد جسمها: ما شاء الله عليا

حياتنا

مهرجان الجونة الإباحي.. “شاهد” الراقصة جوهرة شبه عارية في آخر يوم “وقلة أدب” بالجملة!

حياتنا

“سأدخل معها ثم أعود لكم”.. “شاهد” ماذا قدمت مصرية لزوجها “النسونجي” في عيد ميلاده!

حياتنا

تلقت ملايين عروض الزواج.. “شاهد” ماذا قالت الراقصة دينا عن رقصة “لورديانا” التي طيرت عقول المصريين!

حياتنا

بعد ظهورها بوضع ساخن.. “شاهد” فيفي عبده تتوب بعد مرضها الشديد وتطلب من إلهام شاهين ان تسامحها!

حياتنا

“شاهد” ماجد المصري يثير الجدل ويظهر “اشمئزازه” من الراقصة جوهرة بعدما اقتربت منه تستعرض مؤخرتها

حياتنا

الراقصة الروسية جوهرة تتحول الى “باربي” وتعرض نفسها للبيع!

حياتنا

بعد ضجة مقاطعها الفاضحة..رقص ساخن لـ “جوهرة” داخل منازل بالكويت يثير الجدل:”بشويش”

حياتنا

الراقصة أليشا جيمس تموت بعدما أنهكها التعب بسبب رقصها في حفلة ماجنة!!

الهدهد

فضيحة .. راقصة في حفل غنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة “والهزّ على واحدة ونص”!

حياتنا

كشف هوية بطل المقاطع الإباحية مع الراقصة “جوهرة”.. وتصريح مفاجئ:” أمي هتموت بسببكوا”

حياتنا

مصر السيسي على “الوحدة ونص”.. جوهرة راقصة مصرية شهيرة تفجر غضب المصريين بـ”قلة أدبها”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عشق ممنوع ومحاولة اغتيال.. محمد السادس عانى لسنوات من علاقة والدته الغرامية بحارس والده (فيديو)

مات معتكفا ومحتضنا مصحفه.. شاب كويتي توفي في الحرم بعد أدائه العمرة

بنطالها الفاضح تمزق وكشف منطقة حساسة.. حفل إيجي أزاليا في السعودية تحوّل لفضيحة (فيديو)

تركي آل الشيخ ثقيل اللسان ويتنفس بصعوبة كبيرة في أحدث ظهور (فيديو)

اعتقال الجندي الأمريكي الذي قتل أسامة بن لادن عام 2011.. ما القصة؟

أحدث ظهور مثير .. ملكة جمال كرواتيا تطلّ على الجمهور من الحمام! (شاهد)

حارس نيمار المرعب في السعودية.. طفل يبكي بسببه ونجم الهلال يمسح دموعه

لماذا التحدث مع نفسك يعتبر أمرًا مفيدًا لعقلك؟

وفاة سارة الساعدي تفجع العمانيين.. كتابها “غيمة ممطرة” وثق معاناتها مع السرطان

روسيا تؤكد رسميا مقتل زعيم فاغنر والتعرف على هويات جثث جميع القتلى

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC