راقصة تحيي حفل تكريم أوائل الثانوية بمصر ومعلّقون: “إهانة في بلد لا يقدر العلم” (شاهد)

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وطن – أثار إشراك راقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في القليوبية، ضجةً واسعةً على مواقع التواصل الإجتماعي.

وانتشر مقطع فيديو، رصدته وطن، من الحفل، تظهر فيه راقصة بملابس الرقص الخاصة، وهي تؤدي وصلات رقص أمام الحضور في حفل التكريم، الأمر الذي اثار انتقادات حادة للقائمين على الحفل، معبرين عن استيائهم مما حدث.

وكتب أحد المعلقين: “يا أسفي على العلم اللي كل يوم بيتهان في بلد لا تقدر العلم … تخيلوا معايا .. دي راقصة تقوم بإحياء حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمركز شباب بـمحافظة القليوبية المصرية!!”.

وبعد الضجة التي أثارها حضور الراقصة لحفل تكريم أوائل الثانوية العامة، خرج الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، عن صمته وأدلى بتصريحٍ حول الواقعة الغريبة.

وقال الوكيل “إن مركز شباب كفر منصور ليس به ملعب، وهو مبنى إداري فقط مكون من 3 حجرات على طابقين”.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحفل المقام ليس له أي علاقة بالشباب والرياضة في محافظة القليوبية. وأقامه شخص من أهالي القرية ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص، تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة.وفق “المصري اليوم“