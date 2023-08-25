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ما فعله شريف منير بعد إطلالة ابنته أسما الفاضحة بمهرجان القاهرة غير متوقع (فيديو)

بررت أسما شريف منير خطوة حلاقة شعرها تماماً بمعاناتها من تساقطه واحتراقه بسبب المواد الكيماوية

كتب رفيف عبدالله
ما فعله شريف منير بعد إطلالة ابنته أسما الفاضحة بمهرجان القاهرة غير متوقع (فيديو)
أسماء شريف منير ووالدها
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وطن– تصدرت الإعلامية المصرية أسما شريف منير ، التريند بعد ظهورها حليقة الشعر بفستان فاضح في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية بالعلمين.

وادعت بعض الوسائل الإعلامية أن والدها الفنان شريف منير، غضب من تصرفها. وقيامه بإلغاء متابعتها عبر “انستجرام“، تعبيراً عن اعتراضه على تصرفها.

أسما شريف منير بتنورة مفتوحة من الأمام
أسما شريف منير بتنورة مفتوحة من الأمام

دوشة وضجة

لكن شريف منير قرر الرد بنفسه على هذه الشائعة بفيديو عبر حسابه على انستجرام.

ودافع والد أسما شريف منير عن ابنته قائلاً: “ايه الدوشة اللى أنتوا عاملينها دي. وايه الضجة اللى انتوا عاملينها، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟”.

وأردف: “إيه الغلط اللي هي عملته؟ تصرف عادي جدا مفيهوش أي حاجة”.

وأكد والد أسما شريف منير أنه يدعم ابنته دائماً. وقال: “اوعوا تفتكروا إني ممكن أجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي مليش غيرها واللي بحبها”.

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تساقط وحرق

وكانت أسما شريف منير قد نشرت مقطعاً مصوراً على حسابها في انستغرام، ظهرت فيه وتحلق شعرها باستخدام ماكينة حلاقة. وسط حالة صدمة وذهول عاشتها وهي تشاهد شعرها يتساقط على كتفيها، وهي تقوم بحلاقته.

وبررت أسما هذه الخطوة بتساقط شعرها، وتأثره بالمواد الكيماوية.

تعليق أسما شريف منير على فيديو حلاقة شعرها
تعليق أسما شريف منير على فيديو حلاقة شعرها
المصدررصد ومتابعة وطن

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