بين استفادة الفيفا وتبييض صورة السعودية.. لماذا تنفق المملكة كل هذه الأموال على كرة القدم؟

- Advertisement -

وطن- كانت فورة الإنفاق في المملكة العربية السعودية على كرة القدم حديث عالم الرياضة هذا الصيف، حيث أنفقت الأندية في البلاد بالفعل أكثر من 700 مليون يورو على لاعبين جدد، وهي في المرتبة الثانية بعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب مقال بموقع “فاينانشيال تايمز“، سيكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب الرواتب الكبيرة التي يتم تقديمها لجذب النجوم بعيدًا عن الأضواء الساطعة لكرة القدم الأوروبية.

ويعتبر أحد أكبر الفائزين على المدى الطويل في هذا الاتجاه هو الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وانطلق مشروع كرة القدم السعودية الناشئ، في يناير الماضي مع وصول كريستيانو رونالدو، الجناح البرتغالي البالغ من العمر 38 عامًا والذي يلعب لنادي النصر.

وفتحت أبواب الفيضان في يونيو/حزيران الماضي، عندما تم تسليم صندوق الثروة السيادية السعودي السيطرة على الأندية الأربعة الكبرى في المملكة ومنحها الأموال لإحداث ضجة، وهذه الأندية هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

ومنذ ذلك الحين، حضر أكثر من عشرين لاعبًا، بما في ذلك الفائز السابق بالكرة الذهبية الفرنسي كريم بنزيما، وأيضا البرازيلي نيمار دا سيلفا أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

- Advertisement -

وقال المقال: “لقد تم سكب الكثير من الحبر، في محاولة لتفسير الدفع المفاجئ لتحويل الدوري السعودي للمحترفين إلى شيء مبهج، ويراه البعض مشروعًا بسيطًا لتلميع صورة الرياضة، ومحاولة لإعادة تسمية المملكة الاستبدادية كمركز للرياضة والترفيه. في حين يقول آخرون إنها محاولة صادقة ومكلفة لإبعاد الشباب السعودي عن الأريكة والذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية.

ولقد كان ظهور مصدر جديد للأموال في كرة القدم محسوسًا بشكل كبير، حيث رحبت الأندية التي تعاني من ضائقة مالية في أوروبا والتي تمتلك فرقًا متضخمة، ببيع لاعبيها لحل الأزمة، فيما اضطر آخرون إلى الإنفاق لاستبدال المواهب التي اختفت بشكل لم يكن متوقعا.

الفيفا المستفيد الأكبر

لكن الفيفا، تحت قيادة رئيسه جياني إنفانتينو، هو الذي قد يستفيد في نهاية المطاف من الأمر أكثر من غيره. وتسعى المؤسسة إلى توليد مصادر جديدة للدخل لتقليل اعتمادها على كأس العالم للرجال، الذي يمثل أكثر من 80 في المائة من دخلها.

وفي دورة السنوات الأربع المنتهية في عام 2022، حصل الفيفا على 7.6 مليار دولار من التلفزيون والرعاية وحجز التذاكر. ويستطيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بفضل دوري أبطال أوروبا، أن يكسب هذا المبلغ في نصف ذلك الوقت، في حين يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يضاهيه في موسم واحد.

الآن جزء من خطة إنفانتينو هو إطلاق ما هو في الواقع مسابقة جديدة من خلال إصلاح كأس العالم للأندية. على الرغم من أنها كانت موجودة بشكل ما منذ عام 2000، إلا أن النسخة الجديدة – التي سيتم إطلاقها في عام 2025 – تعد بتغيير قواعد اللعبة، حيث تضم 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم، الذين سيتنافسون في بطولة مدتها شهر على غرار كأس العالم.

ومن بين الفرق التي حصلت على مكان في نسخة 2025، الهلال السعودي، الفائز بدوري أبطال آسيا 2021. ويعد النادي أكبر منفق صافي في كرة القدم هذا الصيف، مما يقدم دليلاً على الآمال السعودية في إنشاء فريق مليء بالنجوم الذين يمكنهم المنافسة على المسرح العالمي.

ووصول فرق ذات جيوب عميقة من خارج نطاق سلطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من شأنه أن يضخ القدرة التنافسية والفضول والحداثة في مشروع الفيفا.

ومرحلة المجموعات الافتراضية التي تضع الهلال في مواجهة ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميامي من شأنها أن تساعد في التأثير على المذيعين غير متأكدين مما إذا كان هذا الحدث الجديد سيجذب الخيال. ومن المتوقع أن يتبع ذلك الرعاة السعوديون – ومحاولة استضافة كأس العالم نفسها.

ويتوقع الفيفا بالفعل أن يصل دخله إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال دورته المقبلة التي تمتد لأربع سنوات. ولا يمثل هذا الرقم أي إيرادات من كأس العالم للأندية. ومع انضمام المملكة العربية السعودية، فمن المرجح أن يرتفع هذا العدد.