نجل حاكم دبي في رحلة صيد مثيرة بالريف الإنجليزي رفقة طفليه (شاهد)

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وطن – نشر حساب على إنستغرام مهتّم بمتابعة أخبار العائلات المالكة في المنطقة العربية، صوراً لـ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجل حاكم دبي، مع أطفاله الشيخ راشد، والشيخة شيخة، خلال رحلة الصيد في مقاطعة يوركشاير في انجلترا.

وشارك حساب “allaboutarabroyals” صورتين للشيخ حمدان، صاحب الـ 40 عاماً بينما كان واضعاً ظهره نُصب الكاميرا، مُمسكا الشيخة شيخة في يمينه والشيخ راشد على يساره.

ويُعرف عن الشيخ حمدان حبّه الكبير للمغامرات بشتّى أنواعها، سواء فيما تعلّق الأمر بالسفريات البحرية أو الصيد في صحراء الإمارات أو التجوّل في الأرياف الأوروبية.

من هو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم؟

تلقى نجل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعليمه الابتدائي والثانوي في دبي، ثم توجّه إلى بريطانيا لاستكمال دراسته وتخرج من أكاديمية “ساند هيرست” العسكرية الملكية.

كما حصل على عدد من الدورات التدريبية الاقتصادية المتخصصة في كلية لندن للاقتصاد وكلية دبي للإدارة الحكومية.

في عام 2008، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً أميرياً بتعيينه ولياً لعهد دبي. ومنذ توليه المنصب وضع وأرسى العديد من خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي.

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أحدث تلك المبادرات، خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي للابتكار، ومبادرة دبي المدينة الأذكى عالمياً، تنفيذاً لرؤية والده بالارتقاء بمختلف نواحي الحياة، والوصول بدبي إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة العالمية.

يحظى بعدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ينشر صورًا تعرض هواياته والتي تشمل الحيوانات، والشعر والرياضة والتصوير والمغامرات، بالإضافة لركوب الخيل.