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“كورال روح الشرق” يفتتح “ليلة الدموع” وبكاء جماعي للجمهور السعودي (فيديو)

كانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد كشفت، عن تنظيمها حفل غنائي جديد بجدة، تحت عنوان ليلة الدموع، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين

كتب شيراز ماضي
كورال الشرق في ليلة دموع
حفل فرقة كورال روح الشرق في ليلة الدموع
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وطن – أشعلت فرقة “كورال روح الشرق” المصرية، أجواء مهرجان جدة بالمملكة العربية السعودية، بالعديد من الأغاني ذات الطابع الدرامي لتتناسب مع اسم حفل أطلق عليه اسم ” ليلة الدموع”، الذي يحيه عدد من نجوم الطرب المصري.

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية قد كشفت، عن تنظيمها حفل غنائي جديد، مساء الخميس بجدة، تحت عنوان ليلة الدموع، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين.

وأعلن المستشار “تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن نفاد تذاكر حفل “ليلة الدموع”، بعد طرح التذاكر بساعات قليلة.

أغاني “كورال روح الشرق” في “ليلة الدموع”

ودفعت الأغاني الحزينة التي أداها الفريق الذي كان نجم بطولة كأس العالم في قطر أواخر العام الماضي الجمهور للتأثر والبكاء، كما رصدت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الصفحة الرسمية لشركة “بنش مارك” التي نظمت حفل ليلة الدموع” قد علقت بتغريدة على حسابها في موقع “-تويتر سابقاً” إكس“: “بدايتنا مع الرهيبين كورال روح الشرق”.

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ونشرت الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، فيديو من افتتاح الحفل.

وفي مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بدا أفراد الكورال الجماعي وقد ارتدوا الزي الأسود على غير عادتهم، وهم يرددون أغنية الفنانة “مها فتوني” “الصبر جميل” التي تقول بعض كلماتها:” أنا شفت كتير منك وخلاص اهو فاض بيا معقول كدة عادي وسهل عليك تظلم فيا”.

من القصيم إلى جدة

وكان كورال روح الشرق قد شارك في مهرجان القصيم في، 11 آب أغسطس الجاري.

وغرد رئيس هيئة الترفيه الشيخ تركي آل الشيخ، الذي كان حاضراً للحفل آنذاك على حسابه في موقع “فيسبوك” قائلاً :” سعدت اليوم بمشاهدة فرقة كورال روح الشرق في حفل مدينة القصيم ووجهت شركة “بنش مارك” بالتعاقد معهم لموسم الرياض ومواسم المملكة ودعمهم والاهتمام بهم”.

وتابع: “بالتوفيق لهم وسنظل في هيئة الترفيه ندعم كل المبدعين إن شاءالله”.

الجمهور مسرور بادائهم ويضحك

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الحفل الحزين وغير المعتاد لكورال روح الشرق، حيث علق مغرد: “كورال روح الشرق أولاد جامعة ع شمس أول فقرة.. مش لايق عليهم الدموع لانهم فرافيش”.

وقالت “نجلاء عمار”: “في ليلة الدموع لبسوا كورال الشرق المبهج اسود لكن الحقيقة أن الجمهور مسرور بأدائهم ويضحك.”

حفل فرقة كورال الشرق في ليلة دموع بجدة
تعليق نجلاء عمار على حفل فرقة كورال الشرق في ليلة دموع بجدة

وتابعت: “أنا فرحانة اوي ان كورال جامعة عين شمس نجح وبقي يسافر برة مصر يعمل حفلات الفن في الچينات المصرية”.

وكان فريق كورال الشرق افتتح منذ أيام فعاليات حفل ختام الدورة الـ ١٦ من المهرجان القومي للمسرح المصري، بحضور جماهيري كبير، قدموا خلاله عدداً من الأغاني المتنوعة التي أشعلت آهات الجمهور.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن

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