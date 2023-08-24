الخميس, أغسطس 24, 2023
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حياتنا

كلمات المرور في خطر .. الذكاء الاصطناعي يسرق كلمة سرك بهذه الطريقة!

أجرى باحثون بريطانيون دراسة خلصت إلى أن الميكروفونات قادرة على كشف أنماط النقر على لوحة المفاتيح

كتب وطن
الذكاء الاصطناعي يسرق كلمات المرور
كلمات المرور باتت في خطر في زمن الذكاء الاصطناعي
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وطن – كثيرون وجهات عدّة حذّروا من مخاطر الذكاء الاصطناعي، كان أبرزهم جيفري هينتون الذي بعرف بـ”الأب الروحي” لهذا الذكاء. ولعلّ إحدى تلك المخاطر تتمثل في أن الذكاء بات قادرا على سرقة كلمات المرور الخاصة بالأجهزة والحواسيب.

قد لا تتخيل أو يخطر على بالك الطريقة التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها، الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك، وهي عن طريق الاستماع لصوت النقر على لوحة المفاتيح. ما يعني أنّ كلمات المرور باتت في خطر.

الذكاء الاصطناعي يسرق كلمة المرور بصوت النقرات watanserb.com
الذكاء الاصطناعي يسرق كلمة المرور بصوت النقرات

في هذا الإطار، أجرى باحثون بريطانيون من جامعات: درم، وسري، ورويال هولواي دراسة خلصت إلى أن الميكروفونات قادرة على كشف أنماط النقر على لوحة المفاتيح.

وقد درّب الباحثون أداة للذكاء الاصطناعي عبر النقر على 36 مفتاحا على لوحة مفاتيح الحاسوب “ماك بوك برو 25” لمدة 25 مرة.

الذكاء بات قادرا على سرقة كلمات المرور الخاصة بالأجهزة والحواسيب
دراسة خلصت إلى أن الميكروفونات قادرة على كشف أنماط النقر على لوحة المفاتيح

الذكاء الاصطناعي يسرق كلمات المرور

وخلال هذه التجربة، جرت عملية تسجيل الصوت. الذي جرى نقله لاحقا إلى أداة الذكاء الاصطناعي تمكنت تحديد نمط معين لكل مفتاح.

ولإثبات فرضيتهم، وضع الباحثون هاتف آيفون على بعد 17 سم من حاسوب “ماك برو” لتسجيل صوت شخص ينقر على المفاتيح.

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الذكاء الاصطناعي يسرق كلمات المرور watanserb.com
وضع الباحثون آيفون على بعد 17 سم من حاسوب “ماك برو” لتسجيل صوت النقر على المفاتيح

وتمكن الباحثون من استنتاج محتوى الكتابة بدقة بلغت 95 في المئة في هذه التجربة.بحسب سكاي نيوز عربية

واستعان الباحثون ببرنامج “زووم” لجلب أصوات النقر على مفاتيح حواسيب بعينها. وكانت دقة النتائج 93 في المئة.

ويقول الدكتور إحسان توريني، من مركز الأمن السيبراني في جامعة سري، إن لكل مفتاح صوت فريد. بحيث يساعد في استنتاج ما الذي يجري النقر عليه.

جدير بالذكر أن أبحاث “هينتون” –الأب الروحي للذكاء الاصطناعي– التي استمرت لعقود طويلة ساهمت في تصميم منتجات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها اليوم.

 

المصدرسكاي نيوز عربية

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