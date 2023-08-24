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السعودية.. حكم بالإعدام ضد شقيق الداعية سعيد بن ناصر الغامدي

المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة، أصدرت حكماً بالقتـ ــل بحق محمد الغامدي شقيق المعارض والداعية السعودي المعروف سعيد بن ناصر الغامدي

كتب باسل سيد
الداعية سعيد بن ناصر الغامدي
الداعية سعيد بن ناصر الغامدي
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وطن – كشف حساب “معتقلي الرأي” المعني بقضايا المعتقلين السياسيين في السعودية، عن صدور حكم قضائي بالقتل بحق محمد بن ناصر الغامدي، شقيق المعارض السعودي المعروف الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي.

وقال الحساب الحقوقي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع “إكس” ـ تويتر سابقا ـ إن المحكمة الجزائية المتخصصة “تصدر حكماً بالقتـ ــل بحق المواطن السعودي محمد بن ناصر الغامدي شقيق المعارض المعروف الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي.”

وأوضح أن هذا الحكم جاء “على خلفية 5 تغريدات انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.”

حكم بإعدام شقيق سعيد بن ناصر الغامدي في السعودية

ومن التهم الموجهة لشقيق الشيخ سعيد الغامدي، بحسب “معتقلي الرأي”، أيضا هي دفاعه أثناء التحقيق عن العلماء المعتقلين كل من: عوض القرني، سلمان العودة، سفر الحوالي، علي بن حمزة العمري.

كما غضّت المحكمة الجزائية التي يرأسها عوض الأحمري، الطرف عن كل التقارير الطبية التي تثبت أمراض الغامدي العصبية المزمنة، ولم تراعِ في إصدارها حكم القـتــ ـل كبر سنّه وتدهور صحته.

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وبحسب شقيقه الشيخ سعيد الغامدي؛ فإن هذا الحكم الجائر ضد أخيه هدفه النكاية بالشيخ الغامدي شخصياً.

وذلك بعد محاولات فاشلة من السلطات السعودية لإعادته إلى البلاد، بحسب بيان “معتقلي الرأي“.

واختتم الحساب الحقوقي بيانه بالتأكيد على الرفض لهذا الحكم الجائر، “ونطالب السلطات السعودية بالعدول عن قرارها، كما نشدد على ضرورة التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعدم الإضرار بأقارب المعارضين وأسرهم، لا لجرم اقترفوه سوى النكاية بذويهم من المعارضين للسلطة.”

ويشار إلى أنه في أوائل سبتمبر/أيلول 2017، شنت الأجهزة الأمنية السعودية حملة اعتقالات غامضة ضد الشخصيات الدينية والصحفيين والأكاديميين والناشطين.

ولا يزال العديد منهم يقبعون في معتقلات السعودية بأوامر محمد بن سلمان، وعلى رأسهم الشيخ سلمان العودة، والشيخ عوض القرني.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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