أحدث ضجة في لبنان.. صانع محتوى مسيحي شهير يعلن إسلامه على الهواء

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وطن – أعلن صانع المحتوى اللبناني المعروف “جاك” اعتناقه الإسلام لما وجد فيه من تسامح بعد أن تعمق فيه، في خطوة أثارت تفاعلا كبيرا في لبنان وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، نطق صانع المحتوى اللبناني جاك بصيغة الشهادة وهو يرفع سبابته اليمنى: “أشهد أن لا إله إلا الله.. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله”.

وقال في الفيديو الذي رصدته “وطن“: “أنا جاك قررت أن اعتنق الدين الإسلامي.. الدين الذي اخترته عن قناعة دين التسامح بعد أن تعمقت فيه وعرفت ما هو الدين الإسلامي”.

وأضاف بنبرة داعية: “الله يثبتني على دين الإسلام وعلى طاعة رب العالمين”.

وطلب صانع المحتوى اللبناني جاك، ممن حوله ومن محبيه أن يتقبلوا قراره مبدياً احترامه للجميع ولجميع الأديان السماوية.

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واستدرك: “لكني اخترت دين الإسلام ديناً واحداً ودين لآخرتي وأعاد طالباً ممن حوله أن يتقبلوا هذا الشيء.”

وعلقت صفحة “شؤون إسلامية”: “هذا الرجل اسمه “جاك” لبناني الأصل وكان نصرانيًا ويقدم محتوى ترفيهياً ساخراً على تيك توك.. أمس أعلن إسلامه نسأل الله له الثبات!”.

هذا الرجل اسمه "جاك" لبناني الأصل وكان نصرانيًا ويقدم محتوى ترفيهي ساخر على تيك توك

أمس أعلن إسلامه وسبب صدمة للنصارى ونسأل الله له الثبات!#مريم_سمير_فايز #مريم_فريد_عبيد pic.twitter.com/7SRnSZe5hq — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) August 24, 2023

ومن جانبه علق صانع المحتوى “نورس المجارحي” في فيديو نشره على حسابه في “يوتيوب“: “سبحان من يأبى إلا أن يعز دينه.. استبشروا أيها المسلمون فدينكم ينتشر كالنور في الظلام ويأسر العقول والقلوب.”

وتابع: “هل يعقل كل هذه الأعداد تدخل الإسلام لو لم يلامس الحب شغاف قلوبهم.”

نعمة التوحيد

وبارك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” –تويتر سابقاً- لخطوة جاك متمنين له الثبات وأن ينفع الله الإسلام به، وعلق ناشط في هذا السياق:” الحمدلله على نعمة التوحيد ودين الطهر والعفة والنفس المطمئنة”.

وعقب “عبد الله الأسمراوي”:”اللهم ثبته على الإسلام و يسر له أموره واجعله ذخراً للإسلام والمسلمين”.

وقالت مغردة باسم إيمان: “إن الله أراد لجاك الخير.. إنه كان من أوائل المدافعين عن السوريين في لبنان وعن الاضطهاد الذي يتعرضون له.” واستدركت بنبرة ثناء :”فعلا انسان بذرته طيبة”.

وقال “بهاء عبد الرحمن”:”الإسلام يجب ما قبله فمن يدخل في الإسلام يولد من جديد كيوم ولدته أمه”. وتابع مخاطباً المسلم الجديد: “نسأل الله لكم الثبات، وخذ الدين من أهل العلم وليس من العامة قل آمنت بالله ثم استقم . فالصلاة عمود الدين من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين”.

وبدوره علق “أبو بكر بن سالم شهال” :” الاختيار الصحيح والوحيد الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة.. ثبتنا الله وإياه على الصراط المستقيم”.

الاختيار الصحيح والوحيد الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة.. ثبتنا الله وإياه على الصراط المستقيم. — أبوبكر بن سالم شهال (@dr_aboubakr) August 24, 2023

وخاطبت “نسمة” صانع المحتوى “جاك” :” نسأل الله عز وجل أن يثبتك على دينه الحق وأن يهدي قومك لما هداك،، فنحن نحب عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام ولكن الألوهية لن ولن تكون لبشر،إنما إلهكم الله”.